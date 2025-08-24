Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
13.00

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Lorena Fijok Lorber Nika Milošič Fatoumatta Sillah SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Nedelja, 24. 8. 2025, 13.00

16 minut

Poročilo s tekme SP Slovenija - Češka

Kako so Slovenke v petih nizih izgubile s Čehinjami

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto VolleyballWorld

Foto: VolleyballWorld

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po petkovem porazu z ZDA na svetovnem prvenstvu v Nakhon Ratchasimi na Tajskem tokrat izgubila s Češko, ki je bila boljša s 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13). Slovenske odbojkarice se bodo v predtekmovalni skupini D v torek ob 11. uri pomerile še z Argentino.

SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke v solzah, bile so tako blizu zgodovinski zmagi

Slovenke so se s Čehinjami doslej pomerile osemkrat in vsakič izgubile. Kakovostno razliko med reprezentancama je kazala tudi svetovna lestvica, na kateri so Čehinje 16., Slovenke pa 24., vendar to danes ni prišlo do izraza, saj so bile Slovenke dokaj enakovreden tekmec. Čehinje so sicer prvo tekmo, podobno kot uvodno Slovenke, z 1:3 izgubile proti Argentinkam.

Češka : Slovenija 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13)

Dvorana Korat Chatchai, gledalcev 1511, sodnici: Akulova (Kazahstan) in Cespedes (Dominikanska republika).

Češka: Kneiflova 2, Pavlova, Svobodova 2 (1 blok), Grozer 15 (3 bloki), Bukovska, Koulisiani 5 (1 blok), Digrinova, Valkova 1 (1 as), Dostalova, Jehlarova 11 (1 blok), Mlejnkova 15 (2 bloka), Dite, Grabovska 1 (1 as), Brancuska 24 (2 bloka, 2 asa).

Slovenija: Pavlović Mori 3 (2 bloka), Godec, Lorber Fijok 16 (1 blok, 2 asa), Sillah 23 (1 blok, 1 as), Jurič, Zatkovič 11 (1 blok), Šiftar, Frelih, Velikonja Grbac, Milošič 18 (6 blokov, 1 as), Mazej, Planinšec 7 (3 bloki), Banko, Halužan Sagadin.

SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld

Slovenske odbojkarice so tekmo dokaj dobro začele in po izenačenem začetku naredile delni izid 5:0 in povedle z 9:4. To prednost so nato ohranjale in povedle tudi za šest točk (15:9). Čehinje so nato dvignile raven svoje igre in v končnici izenačile na 19:19. Sledil je odgovor Slovenk, ki so ohranile zbranost in prvi niz z uspešno akcijo Lorene Lorber Fijok dobile z izidom 25:22.

Začetek drugega niza je bil izenačen, do prvega občutnejšega vodstva so prišle Slovenke, ki so naredile delni izid 7:0 in si priigrale vodstvo z 12:5. Sledil je rahel padec v igri varovank selektorja Alessandra Oreficeja, ki je Čehinjam omogočil, da so se približale na tri točke zaostanka (15:18). Odbojkarice s sončne strani Alp so se nato ponovno zbrale in prišle do občutnejše prednosti (22:16) ter niz dobile s 25:19.

Tretji niz so Oreficejeve varovanke začele sproščeno, a je sledil odgovor Čehinj, ki so sredi niza vodile za šest točk. Slovenke se niso predale in se v končnici približale na 22:23, a so Čehinje imele dve zaključni žogi za zmago, pri čemer so izkoristile drugo in tretji niz dobile s 25:23.

Odbojkarsko SP: Slovenija : Češka | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld V četrtem nizu sta bili ekipi izenačeni do devete točke, nato pa so s štirimi zaporednimi točkami pobudo ponovno prevzele Čehinje. Slovenke so se približale na dve točki zaostanka (12:14), a je sledil nov prepričljiv odgovor Čehinj, ki so si po zaslugi Helene Grozer priigrale veliko prednost za izenačenje na 2:2 v nizih.

V petem nizu so si prvo občutno prednost prav tako priigrale Čehinje, ki so povedle s 5:2. Slovenke so po delnem izidu 6:0 povedle za tri točke, a se niso mogle odlepiti.

Sledile so krizne minute Slovenk, saj so Čehinje povedle z 9:8, vodstvo pa nato povišale na 11:9. Sledili sta dve točki Fatoumatta Sillah in izenačenje na 11:11. Čehinje so si nato ponovno priigrale dve točki prednosti (13:11), a je na sceno zopet stopila Sillah in poskrbela za izenačenje na 13:13 ter dramatično končnico. Čehinje so nato ubranile servis Lorber Fijok in po točki Mlejkove povedle s 14:13 ter nato izkoristile prvo zaključno žogo za zmago s 15:13.

Odbojkarsko SP: Slovenija : Češka | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld Pri Slovenkah je bila s 23 točkami najuspešnejša Fatoumatta Sillah. Z 18 in 16 točkami sta se izkazali še Nika Milošič in Lorena Lorber Fijok. Pri Čehinjah je s 24 točkami izstopala Monika Brancuska.

Slovenke so navkljub porazu osvojile prvo točko na svetovnih prvenstvih, s čimer še ohranjajo možnosti za napredovanje v osmino finala, kamor napredujeta prvi ekipi iz vsake skupine. V primeru današnje ameriške zmage proti Argentini, bi morale Slovenke v zadnjem krogu premagati južnoameriške predstavnice in upati na pomoč sicer favoriziranih Američank proti Čehinjam.

Živa Javornik Tajda Lovšin
Sportal Slovenski odbojkarici na mivki v Afriki do zmage
Lorena Fijok Lorber Nika Milošič Fatoumatta Sillah SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.