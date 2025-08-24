Kako so Slovenke v petih nizih izgubile s Čehinjami

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po petkovem porazu z ZDA na svetovnem prvenstvu v Nakhon Ratchasimi na Tajskem tokrat izgubila s Češko, ki je bila boljša s 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13). Slovenske odbojkarice se bodo v predtekmovalni skupini D v torek ob 11. uri pomerile še z Argentino.

Slovenke so se s Čehinjami doslej pomerile osemkrat in vsakič izgubile. Kakovostno razliko med reprezentancama je kazala tudi svetovna lestvica, na kateri so Čehinje 16., Slovenke pa 24., vendar to danes ni prišlo do izraza, saj so bile Slovenke dokaj enakovreden tekmec. Čehinje so sicer prvo tekmo, podobno kot uvodno Slovenke, z 1:3 izgubile proti Argentinkam.

Češka : Slovenija 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13) Dvorana Korat Chatchai, gledalcev 1511, sodnici: Akulova (Kazahstan) in Cespedes (Dominikanska republika). Češka: Kneiflova 2, Pavlova, Svobodova 2 (1 blok), Grozer 15 (3 bloki), Bukovska, Koulisiani 5 (1 blok), Digrinova, Valkova 1 (1 as), Dostalova, Jehlarova 11 (1 blok), Mlejnkova 15 (2 bloka), Dite, Grabovska 1 (1 as), Brancuska 24 (2 bloka, 2 asa). Slovenija: Pavlović Mori 3 (2 bloka), Godec, Lorber Fijok 16 (1 blok, 2 asa), Sillah 23 (1 blok, 1 as), Jurič, Zatkovič 11 (1 blok), Šiftar, Frelih, Velikonja Grbac, Milošič 18 (6 blokov, 1 as), Mazej, Planinšec 7 (3 bloki), Banko, Halužan Sagadin.

Foto: VolleyballWorld

Slovenske odbojkarice so tekmo dokaj dobro začele in po izenačenem začetku naredile delni izid 5:0 in povedle z 9:4. To prednost so nato ohranjale in povedle tudi za šest točk (15:9). Čehinje so nato dvignile raven svoje igre in v končnici izenačile na 19:19. Sledil je odgovor Slovenk, ki so ohranile zbranost in prvi niz z uspešno akcijo Lorene Lorber Fijok dobile z izidom 25:22.

Začetek drugega niza je bil izenačen, do prvega občutnejšega vodstva so prišle Slovenke, ki so naredile delni izid 7:0 in si priigrale vodstvo z 12:5. Sledil je rahel padec v igri varovank selektorja Alessandra Oreficeja, ki je Čehinjam omogočil, da so se približale na tri točke zaostanka (15:18). Odbojkarice s sončne strani Alp so se nato ponovno zbrale in prišle do občutnejše prednosti (22:16) ter niz dobile s 25:19.

Tretji niz so Oreficejeve varovanke začele sproščeno, a je sledil odgovor Čehinj, ki so sredi niza vodile za šest točk. Slovenke se niso predale in se v končnici približale na 22:23, a so Čehinje imele dve zaključni žogi za zmago, pri čemer so izkoristile drugo in tretji niz dobile s 25:23.

Foto: VolleyballWorld V četrtem nizu sta bili ekipi izenačeni do devete točke, nato pa so s štirimi zaporednimi točkami pobudo ponovno prevzele Čehinje. Slovenke so se približale na dve točki zaostanka (12:14), a je sledil nov prepričljiv odgovor Čehinj, ki so si po zaslugi Helene Grozer priigrale veliko prednost za izenačenje na 2:2 v nizih.

V petem nizu so si prvo občutno prednost prav tako priigrale Čehinje, ki so povedle s 5:2. Slovenke so po delnem izidu 6:0 povedle za tri točke, a se niso mogle odlepiti.

Sledile so krizne minute Slovenk, saj so Čehinje povedle z 9:8, vodstvo pa nato povišale na 11:9. Sledili sta dve točki Fatoumatta Sillah in izenačenje na 11:11. Čehinje so si nato ponovno priigrale dve točki prednosti (13:11), a je na sceno zopet stopila Sillah in poskrbela za izenačenje na 13:13 ter dramatično končnico. Čehinje so nato ubranile servis Lorber Fijok in po točki Mlejkove povedle s 14:13 ter nato izkoristile prvo zaključno žogo za zmago s 15:13.

Foto: VolleyballWorld Pri Slovenkah je bila s 23 točkami najuspešnejša Fatoumatta Sillah. Z 18 in 16 točkami sta se izkazali še Nika Milošič in Lorena Lorber Fijok. Pri Čehinjah je s 24 točkami izstopala Monika Brancuska.

Slovenke so navkljub porazu osvojile prvo točko na svetovnih prvenstvih, s čimer še ohranjajo možnosti za napredovanje v osmino finala, kamor napredujeta prvi ekipi iz vsake skupine. V primeru današnje ameriške zmage proti Argentini, bi morale Slovenke v zadnjem krogu premagati južnoameriške predstavnice in upati na pomoč sicer favoriziranih Američank proti Čehinjam.