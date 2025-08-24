Živa Javornik in Tajda Lovšin sta zmagovalki turnirja svetovne serije Beach Pro Tour v Burundiju. Slovenski odbojkarici na mivki sta zlato odličje osvojili po razburljivem finalu, v katerem sta z 2:1 odpravili Nemki Ferger in Dieckmann.

Živa Javornik in Tajda Lovšin Foto: FIVB Živa Javornik in Tajda Lovšin sta v letošnji sezoni zelo dobro nastopili že na turnirju svetovne serije v italijanski Cervii, kjer sta maja osvojili bronasto kolajno. V Bujumburi v Burundiju sta tokrat igrali kot tretji nosilki tekmovanja, domov pa se vračata z zlatom.

Slovenki sta nastope začeli v glavnem delu turnirja in se na uvodni tekmi proti nemški navezi Geeske Camp/Nika Reddin veselili prepričljive zmage z 21:11 in 21:10. Njuni drugi tekmici sta bili domači predstavnici Karen Noppen in Gynette Kamwemwe, od katerih sta bili v okviru četrtfinalnega dvoboja boljši z 21:8 in 21:10 ter se veselili uvrstitve v polfinale.

V njem sta se pomerili z Alžirkama Mahassine Siad in Dino Mellal, ki prav tako nista bili dorasli tekmeci Javornikovi in Lovšinovi, ki sta slavili z 21:11 in 21:6. V velikem finalu smo spremljali napet obračun, v katerem sta Slovenki z 21:10, 17:21 in 15:12 odpravili Nemki Sandro Ferger in Riko Dieckmann ter se veselili zlatega odličja.

"Po uspešnih dveh turnirjih na Hrvaškem sva v Afriko pripotovali z dobro popotnico. Uvodne tekme so nama omogočile lažji začetek tekmovanja, za finalni dan pa naju je čakal zahteven preizkus v vetrovnih razmerah. V napetem obračunu s tremi nizi sva pokazali pravo formo. Izjemno sva veseli prve zmage na turnirjih svetovne serije ter že druge medalje v letošnji sezoni," je bila novega uspeha vesela Tajda Lovšin.