Slovenci začeli s porazom

Slovenska moška reprezentanca v odbojki na mivki v postavi Črtomir Bošnjak, Jaka Jevšnik, Benjamin Mugerli in Miha Kosanc je morala na prvi tekmi pokala narodov v Vilni priznati premoč gostiteljem Litovcem. Jutri naše predstavnike čakata še dvoboja s Poljsko in Bolgarijo, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Slovenski odbojkarji na mivki, ki v pomlajeni zasedbi nastopajo na pokalu narodov v Litvi, edinem reprezentančnem tekmovanju pod okriljem Evropske odbojkarske zveze, so turnir v Vilni začeli s porazom proti Litvi.

Prva sta se na peščeno podlago podala Črtomir Bošnjak in Jaka Jevšnik in z 18:21 dobila uvodni niz proti navezi Artur Vasiljev/Robert Juchnevic. V drugem sta bila z 21:12 uspešnejša domačina, ki sta nato s 15:9 dobila tudi tretji niz, ki je bil sicer na 9. točki še izenačen.

Na drugi tekmi sta Benjamin Mugerli in Miha Kosanc v prvem nizu nudila zelo dober odpor Arnasu Rumseviciusu in Karolisu Palubinskasu, ki sta v napeti končnici slavila z 22:20, v drugem nizu pa sta našima reprezentantoma prepustila 10 točk.

Jutri Slovence čakata še obračuna s Poljsko in Bolgarijo.

Ta konec tedna sta bila na delu tudi Danijel Pokeršnik in Maj Nanut, ki sta kvalifikacije na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour v Ženevi začela z zmago z 21:18 in 24:22 nad Italijanoma Luco Cravero in Michelejem Crusco. Na drugi tekmi, na kateri bi ju zmaga popeljala v glavni del turnirja, pa sta morala naša predstavnika z 20:22 in 15:21 priznati premoč Francozoma Alexandreju Kleinu in Melvinu Delangheju in sta tako zaključila s tekmovanjem.

Reprezentantka Tjaša Kotnik se je mudila v Utrechtu na Nizozemskem, kjer je nastopila v priljubljeni seriji King & Queen of the Court. Spremljali smo jo lahko v paru z Belgijko Liso Van den Vonder, s katero se nista uspeli uvrstiti v polfinale.