Slovenci turnir končali z eno zmago

V dopoldanskem delu dneva sta se najprej s poljsko navezo pomerila Črtomir Bošnjak in Jaka Jevšnik. Slovenca sta tekmo začela odlično in prvi niz dobila z 21:14, nato pa sta nasprotnika Aleksander Czachorowski in Jakub Krzeminski našla ritem, izenačila v drugem setu (22:20) in bila prepričljivejša tudi v odločilnem tretjem z rezultatom 15:9. Kot sta kasneje pojasnila Slovenca, je bila tekma s Poljsko zaradi vetrovnih razmer še toliko bolj zahtevna, saj sta v začetku bolje izkoriščala vremenske pogoje, a sta Poljaka v odločilnih trenutkih obrnila srečo v svojo korist.

"Današnje tekme so bile poseben izziv, saj tekmovanje poteka v vremensko zelo zahtevnih razmerah. V določenih situacijah bi lahko bolje odreagirala, a glede na to, da sva prvič igrala skupaj, je bila igra solidna," sta povedala Bošnjak in Jevšnik. Drugo tekmo proti Poljski sta odigrala Miha Kosanc in Benjamin Mugerli, ki sta morala priznati premoč navezi Szymon Beta in Szymon Pietraszek. Poljaka sta bila boljša tako v prvem kot drugem setu in slavila z 2:0 (21:11, 21:12).

Foto: CEV Popoldne so sledili še obračuni z bolgarskima ekipama. Bošnjak in Jevšnik sta se najprej pomerila z navezo Zahari Zgurov/Georgi Antov, s katero sta do same končnice prvega seta igrala izenačeno, nato pa sta Slovenca povedla za nekaj točk in mirno zaključila prvi niz (21:16). V napetem drugem sta nato po maratonskem boju slavila s 33:31. Za konec sta Kosanc in Mugerli nastopila proti bolgarski dvojici v zasedbi Dimitar Mehandzhiyski/Dimitar Kalchev. Slovenca sta dobila prvi niz zanesljivo (21:14), v drugem sta bila uspešnejša Bolgara (21:17), odločilni tretji niz pa sta z več zbranosti pripeljala do konca Kosanc in Mugerli (17:15). Slovenski par je dejal, da sta se na drugi dan turnirja bistveno bolje ujela v primerjavi s prvim, ko sta dobro začela, vendar v nadaljevanju ostala brez pravega ritma: "Uspela sva razviti najino igro in nadigrati izkušen par, ki je pred kratkim osvojil tretje mesto na turnirju Futures. Zmaga je dobra potrditev, da greva v pravo smer, in je dodatna motivacija za prihodnje turnirje."

Slovenski dvojici sta tako dan sklenili polovično uspešno, turnir pa končali z dvema zmagama proti Bolgarom ter porazi proti Litvi in Poljski. Kljub borbenosti Slovenci zaključujejo z nastopi v skupinskem delu pokala narodov, saj se na finalni turnir, ki bo med 17. in 20. julijem na Portugalskem, uvrsti samo najuspešnejša reprezentanca iz vsake od sedmih skupin.