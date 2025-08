Renko in Prevorčnik do prvega naslova, Kotnik in Marolt slavili med članicami

V športnem parku Ludus je pretekli konec tedna potekalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. Naslov državnih prvakov sta si v članski konkurenci prvič priigrala David Renko in Jaka Prevorčnik, zlata pa sta se veselili tudi Tjaša Kotnik in Maja Marolt, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Za Renka in Prevorčnika je to prvi naslov v članski konkurenci, Prevorčnik pa je bil v preteklosti že uspešen tudi v mlajših kategorijah. V velikem finalu sta se pomerila z glavnim favoritom turnirja Danijelom Pokeršnikom in njegovim partnerjem Denisom Robido. Pokeršnik, rekorder po številu osvojenih državnih naslovov, je v Ljubljani ciljal na že enajsto lovoriko, a sta mu Prevorčnik in Renko tokrat prekrižala načrte in v finalu slavila z 2:0 (21:15, 21:18), so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Ne zavedam se še čisto, kaj se je zgodilo. Že vse življenje čakam na ta trenutek. Pokeršnik je res legenda odbojke na mivki in je znan po tem, da v finalu igra brezhibno, zato sva se odločila, da se med igro osredotočiva na njegovega soigralca, saj sva vedela, da nama Danijel ne bo prepustil veliko točk. Na srečo je bila ta taktika uspešna. Jaz sem čez leto večinoma v dvorani, ko pa se sezona zaključi, se po tednu premora vrnem na mivko, treniram in poskušam čim prej priti v čim boljšo formo. V primerjavi s prejšnjimi leti se nama zdi, da je, potem ko sva tudi sama napredovala, konkurenca slabša, ampak tukaj smo zato, da bi bilo čim več močnih državnih prvenstev," je bil po zmagi presrečen Prevorčnik, Renko pa je dodal: "Letošnje leto je res posebno. Potem ko sem postal oče, se lahko zdaj pohvalim še z naslovom državnega prvaka in to je noro. Tudi sam težko dojemam, kaj se dogaja. V Ludusu treniramo skoraj vsak dan pod vodstvom Tineta Satlerja. Ta proces traja že nekje dve leti in lahko rečem, da se zdaj bolj resno trenira tudi odbojka na mivki, kar se je danes odražalo tudi na rezultatu."

Foto: Aleš Oblak

V ženski konkurenci sta se novega naslova državnih prvakinj veselili Tjaša Kotnik, ki je zmagala šestič, in Maja Marolt, ki je zlato osvojila četrtič zapored. Skozi celoten turnir sta bili prepričljivi, do velikega finala sta se prebili brez izgubljenega niza. V polfinalu sta odpravili navezo Anja Puckmeister/Tija Šketa z 2:0 (21:14, 21:19), v finalu pa slavili še proti Zoji Kalar in Heleni Mijoč, in sicer z 2:0 (21:13, 21:12). Kalarjeva in Mijočeva sta se v polfinale uvrstili po zmagi proti Taji Ferlež in Žani Blatnik, ki sta nato izgubili tudi v boju za tretje mesto. Puckmeister in Šketa sta bili uspešnejši z 2:0 (21:13, 21:13).

"Vse skupaj ni bilo tako lahko, kot je videti na prvi pogled, saj vsa dekleta dobro trenirajo in so dobra. Ponosna sem na naju, saj sva prišli na turnir kot nosilki in favoritinji za zmago, vseeno pa sva vse tekmice vzeli zelo resno. Vesela sem, da sem po nekaj letih premora ponovno prišla na državno prvenstvo in da sva z Majo skupaj osvojili ta naslov," je po novem naslovu dejala Kotnik, Marolt pa dodala: "Zdi se mi, da sva zagotovo v vrhu, ampak sta tudi Mijočeva in Kalarjeva zelo dobri tekmici, zato je treba vsako leto garati, saj ni nič samoumevno. Moraš trdo delati, da zmagaš na vseh teh tekmah in si priigraš naslov. Zagotovo je uspeh, da sva do finala prišli brez izgubljenega niza. Ponavadi, če zmagaš prvi set, potem v drugem malo popustiš, nisi več toliko pozoren, ampak sem tudi jaz ponosna, da tega nisva izpustili iz rok in sva držali fokus do konca."

V kategoriji do 20 let so slavili Jošt Purgar in Jaša Šušterič ter Neja Ferdin in Anja Potočnik, ki sta se zlatega odličja veselili tudi v kategoriji do 18 let, skupaj s Petrom Bregarjem in Valentinom Predanom. V kategoriji do 16 let so bili najboljši Nik Žohar in Luka Štorman ter Hana in Lana Alibabić.