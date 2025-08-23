Sobota, 23. 8. 2025, 9.45
1 ura, 6 minut
Svetovno odbojkarsko prvenstvo za ženske, Tajska, 2. dan
Na delu prvič tudi branilke naslova
Drugi dan svetovnega prvenstva za odbojkarice bodo prvič na delu tudi branilke zlata Srbkinje, ki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj. Pomerile se bodo z Ukrajinkami. Slovenke, ki so v petek debitirale s porazom proti ZDA, imajo danes prost dan, v nedeljo ob 11. uri pa jih čaka obračun s Čehinjami.
Svetovno prvenstvo, 2. dan
Sobota, 23. avgust
Skupina E, 1. krog:
11.00 Kanada - Bolgarija
14.30 Turčija - Španija
Skupina F, 1. krog:
11.00 Dominikanska republika - Kolumbija
14.30 Kitajska - Mehika
Skupina G:
12.00 Nemčija - Kenija
15.30 Poljska - Vietnam
Skupina H, 1. krog:
12.00 Japonska - Kamerun
15.30 Srbija - Ukrajina