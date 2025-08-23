Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sobota,
23. 8. 2025,
9.45

1 ura, 6 minut

odbojka SP v odbojki 2025

Svetovno odbojkarsko prvenstvo za ženske, Tajska, 2. dan

Na delu prvič tudi branilke naslova

Pe. M.

srbska odbojkarska reprezentanca | Branilke naslova Srbkinje se bodo danes zoperstavile Ukrajinkam. | Foto Volleyball World

Branilke naslova Srbkinje se bodo danes zoperstavile Ukrajinkam.

Foto: Volleyball World

Drugi dan svetovnega prvenstva za odbojkarice bodo prvič na delu tudi branilke zlata Srbkinje, ki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj. Pomerile se bodo z Ukrajinkami. Slovenke, ki so v petek debitirale s porazom proti ZDA, imajo danes prost dan, v nedeljo ob 11. uri pa jih čaka obračun s Čehinjami.

Svetovno prvenstvo, 2. dan

Sobota, 23. avgust

Skupina E, 1. krog:

11.00 Kanada - Bolgarija
14.30 Turčija - Španija

Skupina F, 1. krog:

11.00 Dominikanska republika - Kolumbija
14.30 Kitajska - Mehika

Skupina G:

12.00 Nemčija - Kenija
15.30 Poljska - Vietnam

Skupina H, 1. krog:

12.00 Japonska - Kamerun
15.30 Srbija - Ukrajina

