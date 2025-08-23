Na delu prvič tudi branilke naslova

Drugi dan svetovnega prvenstva za odbojkarice bodo prvič na delu tudi branilke zlata Srbkinje, ki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj. Pomerile se bodo z Ukrajinkami. Slovenke, ki so v petek debitirale s porazom proti ZDA, imajo danes prost dan, v nedeljo ob 11. uri pa jih čaka obračun s Čehinjami.