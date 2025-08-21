Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čez natanko 23 dni čaka prva tekma svetovnega prvenstva na Filipinih proti Čilencem. Do odhoda v jugovzhodno Azijo bo izbrana vrsta pod vodstvom selektorja, Italijana Fabia Solija, trenirala skorajda popolna z izjemo Roka Možiča, ki je zaradi težav s kolenom vprašljiv za nastop na SP.

Izbrana vrsta se je v Ljubljani zbrala 12. avgusta in začela enomesečno pripravljalno obdobje do SP. Konec avgusta se bo odpravila na Japonsko ter se tam tudi s privajanjem na tamkajšnji časovni pas pomerila z Japonci na pripravljalnih tekmah.

Nekateri reprezentanti so v prvih dneh priprav dobili nekaj dni dodatnega počitka, po izpuščenem večjem delu lige narodov pa so v delo zdaj že dodobra vključeni tudi Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, nosilci reprezentance iz prejšnjih let.

Težave s kolenom

Malce kasneje se bo ekipi po dogovoru s selektorjem Solijem pridružil še Rok Možič, ki pa ima težave s kolenom. Kot je izpostavil selektor, je njegov nastop na SP trenutno "50 - 50".

"Bori se s poškodbo kolena. Seveda si ga želimo na SP, ampak časovnica nam ne pomaga. Imel je nekaj zdravniških pregledov in delamo vse, da bi ga imeli čim prej v ekipi. Trenutno je položaj 50 - 50. Kot sem dejal ekipi, moramo razmišljati le o tem, da na igrišču damo tisto najboljše in da ne čakamo na to, da nas bo kdo rešil," je o poškodbi mladega zvezdnika Verone dejal Soli.

Prav na mestu sprejemalcev ima Slovenija največ težav, dodaja Soli. Urnaut je izpustil večji del lige narodov, Klemna Čebulja po lastni odločitvi ni v reprezentanci.

"Trenutno je položaj 50-50. Kot sem dejal ekipi, moramo razmišljati le o tem, da na igrišču damo tisto najboljše in da ne čakamo na to, da nas bo kdo rešil." Foto: Aleš Oblak

"Nimamo skritega heroja nekje v ozadju"

"Nimamo skritega heroja nekje v ozadju. Pomembna je ekipa, kot smo lahko videli v ligi narodov. Če nam bo Rok lahko pomagal, se bo priključil ekipi, sicer pa bomo na SP odpotovali s tistimi, ki so na voljo," je še dejal Soli.

Za Slovenci je kljub temu uspešen prvi del reprezentančne sezone, potem ko so v ligi narodov kljub pomladitvi ter težavam z boleznimi in poškodbami osvojili četrto mesto. Kljub temu motivirani Solijevi varovanci ostajajo trdno na tleh pred vrhuncem reprezentančne sezone.

"V ligi narodov smo dokazali, da je mogoče igrati z različnimi postavami in vseeno priti daleč"

"Veliko je bilo dobrega, veliko pa tudi stvari, ki jih moramo popraviti oziroma dvigniti na višjo raven. V ligi narodov smo dokazali, da je možno igrati z različnimi postavami in vseeno priti daleč. Poleg tega ni vse odvisno le od kakovosti, temveč tudi od načina, kako ekipa igra," je dobre lastnosti prvega dela sezone izpostavil Jan Kozamernik.

Foto: Aleš Oblak

"Hkrati pa je res, da smo v pomembnih in ključnih trenutkih grešili na servisu in si dovolili preveč napak na sprejemu. To nas je najbrž stalo medalje v ligi narodov. Na tem bo zdaj osredotočenost na pripravah, da bomo bolj suvereni in konstantni," je še o pomanjkljivostih dejal Kozamernik.

Slovenci o tekmecih še ne razmišljajo

Slovenija se bo na SP, ki se bo začelo 12. septembra, najprej pomerila s Čilom (13. 9.), nato pa z Bolgarijo (15.) in Nemčijo (17.). Po skupinskem delu sledijo izločilni boji.

"Najpomembnejše je, da ostanemo zdravi," je izpostavil visokorasli bloker. Foto: Daniel Novakovič/STA O tekmecih na SP za zdaj še ne razmišljajo, pravi Sašo Štalekar. Trenutno je poudarek na fizični pripravi. "V fitnesu res 'trpamo' na polno, za ostalo bo še čas. Najpomembnejše je, da ostanemo zdravi," je izpostavil visokorasli bloker.

"To je ključ do uspeha, da lahko trener računa na vse igralce. Imamo ogromno pomoči s klopi, imamo dolgo klop, da lahko rotiramo in spočijemo določene igralce. Obenem moramo dvigniti formo in kakovost naše igre, a gremo stopničko za stopničko," je še dodal Štalekar.

Slovenci so na SP nastopili dvakrat. Na prvem so leta 2018 zasedli 12. mesto, na tistem izpred treh let pa so bili četrti. Skupinski del so takrat odigrali v Stožicah.

"Težko je primerjati. Začetna faza je mogoče težja na evropskem prvenstvu, se pa tudi sistemi tekmovanj razlikujejo. Ko prideš v izločilne boje, bi rekel, da je svetovno prvenstvo bolj zahtevno. Takrat so vsa tekmovanja zelo zahtevna. Iz čustvenega vidika pa so olimpijske igre na vsaka štiri leta najtežje, saj si vsi želijo kolajno," je velika tekmovanja primerjal Kozamernik.