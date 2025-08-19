Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
19. 8. 2025,
19.20

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tajska Alessandro Orefice slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025

Torek, 19. 8. 2025, 19.20

1 ura, 1 minuta

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Fenomenalen sprejem za slovenske odbojkarice na Tajskem #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska odbojkaraksa reprezentanca | Slovenke uvodna tekma na SP čaka v petek. | Foto CEV

Slovenke uvodna tekma na SP čaka v petek.

Foto: CEV

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v petek proti Američankam odigrala prvo tekmo svetovnega prvenstva. Nanj so se Slovenke uvrstile prvič, ob prihodu na prizorišče tekmovanj, v tajsko mesto Nakhon Ratchasima pa so doživele nepozaben sprejem.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke na tako velikem odru še niso igrale #video

Četa selektorja Alessandra Oreficeja je prispela na Tajsko, kjer se bo na svojem prvem svetovnem prvenstvu v skupini D pomerila z izbranimi vrstami ZDA, Češke in Argentine.

Prireditelji prestižnega turnirja na Tajskem pa so se izkazali že pred začetkom tekmovanja, vsaki reprezentanci so pripravili zares imeniten sprejem in tudi našim odbojkaricam bo ta bržčas še dolgo ostal v lepem spominu.

V petek bo šlo zares, Slovenke se bodo najprej spopadle z Američankami.

Svetovno prvenstvo, Nakhon Ratchasima, skupina D (slovenske tekme)

Petek, 22. avgust
14.30 ZDA - Slovenija

Nedelja, 24. avgust
11.00 Češka - Slovenija

Torek, 26. avgust
11.00 Argentina - Slovenija

Tajska Alessandro Orefice slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.