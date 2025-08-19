Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v petek proti Američankam odigrala prvo tekmo svetovnega prvenstva. Nanj so se Slovenke uvrstile prvič, ob prihodu na prizorišče tekmovanj, v tajsko mesto Nakhon Ratchasima pa so doživele nepozaben sprejem.

Četa selektorja Alessandra Oreficeja je prispela na Tajsko, kjer se bo na svojem prvem svetovnem prvenstvu v skupini D pomerila z izbranimi vrstami ZDA, Češke in Argentine.

Prireditelji prestižnega turnirja na Tajskem pa so se izkazali že pred začetkom tekmovanja, vsaki reprezentanci so pripravili zares imeniten sprejem in tudi našim odbojkaricam bo ta bržčas še dolgo ostal v lepem spominu.

V petek bo šlo zares, Slovenke se bodo najprej spopadle z Američankami.