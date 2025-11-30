Turizem v času vojn in vsesplošnega nasilja dobiva nove razsežnosti. V modo prihaja ubijanje ljudi. Za denar. Ezio Gavazzeni, pisatelj iz Milana, je pred kratkim znova s prstom pokazal na ostrostrelski turizem, ko so bogati posamezniki plačali zajetne vsote, da so lahko v Sarajevu s srbskih položajev nad mestom streljali na ljudi v oblegani prestolnici. Največ je bilo treba plačati za ubijanje otrok.

Na to je kot prvi v svojem sijajnem dokumentarcu že pred tremi leti opozoril profesor Miran Zupanič v svojem odmevnem filmu Sarajevo safari. Prav ta slovenski film je Ezia Gavazzenija spodbudil k nadaljnjemu raziskovanju te tematike. Pisatelj zdaj dodaja, da v Sarajevu za denar niso ubijali zgolj bogati Italijani, ampak tudi Nemci, Francozi, Angleži... Ljubitelji orožja in ubijanja iz malone vseh zahodnih držav.

Nihče ne ve povsem natančno, od kod so prihajali vsi ti čudaki. Italijanski morilci so se zbirali v Trstu, od koder so odpotovali v Beograd, od tam pa so jih Srbi potem odpeljali na strelske položaje nad Sarajevom. Perverznost in sadizem v današnjem svetu nimata več meja.

Safari na obali Dnepra

Dobrih trideset let po ubijanju v Sarajevu je termin safari na ljudi postal malone že kar udomačena besedna povezava. V Ukrajini ta izraz uporabljajo že vse od začetka ruske agresije pred skorajda štirimi leti. Ruska soldateska, v kateri je veliko plačanih morilcev, v lovu na glave namreč ne pozna usmiljenja.

Hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie je v začetku novembra nenapovedano obiskala Ukrajino, da bi svetovno javnost opozorila na stopnjevanje ruskih zločinov. Obiskala je tudi Herson in Mikolajiv, frontni mesti na jugu Ukrajine, kjer ruska vojska sistematično lovi in ubija civiliste. Dan za dnem. V safariju na ljudi, kot temu ubijanju že leta pravijo v tem delu Ukrajine.

Foto: Platforma X

Lov na ljudi z droni

Toda ta safari je nekaj posebnega. Ljudi tod lovijo z droni, ki na svoje tarče prežijo uro za uro, dan za dnem. Nenehno so v zraku in terorizirajo ljudi. V zraku čakajo na žrtev. In ko jo izsledijo, skorajda ni več rešitve. Dronu, ki leti s hitrostjo tudi do 150 kilometrov na uro, je namreč skorajda nemogoče pobegniti. Zato so glavne ulice v Hersonu prekrite z mrežami, ki vsaj deloma varujejo pred nevarnostjo.

"Jaz sem bila v zaščitni opremi. Toda na jugu Ukrajine sem bila le nekaj dni. Ljudje, ki živijo tam, pa se nimajo kam umakniti. Šole, bolnišnice, vrtce so preselili v utrjena zaklonišča pod zemljo, kajti življenje mora teči dalje. Bilo je res težko, toda hkrati navdihujoče zame. Vsi, s katerimi sem se pogovarjala, so mi govorili, kakšno psihološko breme je živeti vsak dan z nevarnostjo, ki preži iz zraka. In hkrati so vsi izrazili bojazen, da je svet morda že pozabil nanje," je na svojem profilu na Instagramu, kjer ima skoraj 16 milijonov sledilcev, zapisala Angelina.

Oleksandra Matvijčuk, pravnica in Nobelova nagrajenka za mir, je za zvezdnico dejala, da v njej gotovo utripa eno "najpogumnejših hollywoodskih src" in dodala, da bo svet z njeno pomočjo zdaj morda le zvedel kaj več o ciničnem safariju na ljudi, ki ga Rusi izjemno ljubijo.

Umor babice, ki je pasla koze

Pred dobrim tednom dni je ruski dron ubil upokojenko Lariso Vakuljuk, ki je pasla koze na robu Hersona. Umor 84-letne babice je bil načrten. Operater drona ji je sledil s kamero in jo nato ubil. Nobenega dvoma ni – natančno je vedel, kaj počne. To gotovo velja tudi za vojaka, ki je z dronom ubil dva starca s psom, ki sta z belo zastavo poskušala prečkati cesto. Najprej je umoril enega, nato še drugega. In takšnih zgodb o ruskih safarijih je še veliko. Namen lova je jasen: prestrašiti ljudi in jih prisiliti k umiku iz teh krajev, kjer je zaradi vsakodnevnega terorja res težko živeti.

Herson leži na desni obali velike reke Dneper. Ukrajinska vojska ga je izpod ruske okupacije osvobodila novembra 2022. Ruske čete so ostale na levem bregu in zdaj z droni dan za dnem morijo po Hersonu. Zato so ukrajinske oblasti pred vstopom v mesto postavile opozorilne table, na katerih piše: "Pozor! Nevarnost! Sovražni droni!"

Foto: Reuters

Všečki na družbenih omrežjih

In droni so v resnici vsepovsod. Čakajo tudi v zasedah. Ko se na cesti pojavi človek ali avtomobil, planejo za njim. Ruski operaterji s pomočjo kamer opazujejo, kje se zbirajo ljudi. Ubijajo na avtobusnih postajah, na krajih, kjer delijo humanitarno pomoč ali vodo. Napadajo reševalna vozila. In ubijajo tudi posameznike, ki se pred dronom na planem nimajo kam skriti. Neko žensko z avtom so sledili do njene garaže in jo hladnokrvno umorili …

Posnetke potem objavljajo na ruskih družbenih omrežjih. Uporabniki so navdušeni nad ubijanjem nedolžnih Ukrajincev. Avtorje posnetkov nagrajujejo z všečki, srčki in podobnimi simboli sreče in zadovoljstva …

Da Rusija z droni načrtno lovi in ubija civiliste, ki živijo v bližini frontne črte, ugotavlja tudi posebna preiskovalna komisija Združenih narodov. V poročilu, dolgem 17 strani, so izjave 226 prič, med njimi tudi preživelih žrtev safarija na ljudi. Komisija trdi, da so napadi z droni del koordinirane politike, katere cilj je izgnati prebivalstvo s teh območij. Očiten poskus etničnega čiščenja, kar je seveda zločin brez primere.

Prostovoljci za ubijanje

V Ukrajini safari na ljudi uprizarjajo v glavnem ruski specialisti za upravljanje z droni. V Gazi, na Zahodnem bregu, Siriji, Libanonu in še kje to počnejo izraelski vojaki, ki se jim je po začetku vojne 7. oktobra 2023 pridružilo na tisoče prostovoljcev iz vseh koncev sveta.

Izraelska vojska ima namreč premalo ljudi za tako množično masakriranje Palestincev, zato v tem genocidu krvavo potrebujejo tudi tujo pomoč.

V izraelski vojski ta hip denimo služi 23.380 ameriških prostovoljcev. Ti v Izrael niso prišli, da bi pomagali Palestincem, ampak zato, da bi jih ubijali. Ne za denar, kot ostrostrelci v Sarajevu, ampak bržkone iz nekakšnega osebnega prepričanja, da si Palestinci kaj drugega kot nekakšen manjvredni živelj po njihovem niti ne zaslužijo.

Safari na Zahodnem bregu

V Izraelu je tovrstno prostovoljstvo v izraelski vojski res vrhunsko organizirano. Vsako leto se najmanj 40 tisoč posameznikov iz različnih delov sveta, starih tam okrog 18 let, udeleži desetdnevnega propagandnega urjenja. Nekateri se domov vrnejo navdušeni nad Izraelom. Drugi se kasneje res pridružijo izraelski vojski ali pa settlerjem na Zahodnem bregu, kjer safari na Palestince zdaj vadijo že kar vsak dan. Dopoldne, popoldne, ponoči. Brez premora. Settlerji preganjajo in ubijajo, vojska pa jih varuje pred kakšnim kamnom s palestinske strani.

Militaristi, ki množično prihajajo na pomoč Izraelu, se iz militaristov tako čez noč prelevijo v nekakšne milituriste. Sodelujejo v pokolih in ubijanju. Tudi otrok. In celo dojenčkov v bolnišnicah. Skupaj z izraelskimi génocidaires si mažejo roke s krvjo. In se potem zadovoljni z doseženim vračajo domov, kjer jih nihče ne preganja zaradi zločinov. Kako dolgo še?

Foto: Reuters

Prostovoljci iz 40 držav

V Izraelu deluje veliko organizacij, ki milituriste vabijo na pomoč "najbolj moralni vojski na svetu", kot sebi pravi izraelska soldateska. Ena takšnih je Sar El, ki deluje že od leta 1983. Predstavlja se kot nepolitična prostovoljska organizacija, ki vabi na pomoč v logistiki in v zaledju. Brez neposrednega sodelovanja v spopadih.

Od ustanovitve sem je Sar El v Izrael privabil že okrog 240 tisoč milituristov. Samo po sedmem oktobru jih je prišlo že več kot 36 tisoč. Iz več kot 40 držav sveta, od Avstralije in Brazilije do Velike Britanije in Češke. Kar četrtina med njimi niso Židje. Nekateri gredo potem tudi na fronto, toda večina vendarle ostane v zaledju. Toda tudi to jih ne more odrešiti sokrivde za genocid, saj s svojim prostovoljskim zalednim militurizmom v bistvu pomagajo ustvarjati ozračje, prijazno ubijanju na fronti.

Oboroževanje za lov – na koga?

Safariji za premožne na eksotične afriške živali so bili nadvse popularni že v kolonialnih časih. Toda ker je bilo zaradi tovrstne ubijalske sle bogatih z leti slonov, nosorogov, žiraf in drugih zveri vse manj, nekatere živali so zaradi lova zdaj že tik pred iztrebljenjem, se ni mogoče znebiti občutka, da je lov na živali zdaj nekako po malem že zamenjal lov na ljudi. V katerem ne sodelujejo zgolj bogati posamezniki, ampak – v ruski in izraelski vojski denimo – tudi množice psihopatov in kriminalcev, ki jih v Rusiji na primer z denarjem zvabijo v vojsko in jih potem pošiljajo na lov za žrtvami.

Bati se je, da bodo tovrstni safariji postali vse bolj priljubljeni tudi pri nas. Največja opozicijska stranka ljudi namreč že nekaj časa vabi, naj se oborožijo. Za koga? Morebiti za lov na Rome, migrante in vse tiste, ki ne mislijo in dihajo tako kot ljubljeni vodja slovenskih skrajnih desničarjev?

Kolumne izražajo osebna stališča avtorjev in ne nujno tudi uredništva Siol.net.