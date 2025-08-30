Branko Soban: Koliko vojn je ustavil Trump? Ukrajine ne more, Gaze noče rešiti.

Koliko vojn je doslej ustavil ameriški predsednik Donald Trump? Šest vojn v šestih mesecih. Vsak mesec eno, se rad pohvali. In si potem v svoji strastni mirovniški matematiki izmisli še kakšno za povrhu. Toda v tisto, ki bi jo kot edini na svetu v resnici lahko ustavil z enim samim telefonskim klicem, noče poseči. V vojno v Gazi. Zato je zdaj glavni (so)krivec za genocid, ki se že malone dve leti, nerazumljivo dolgo, dogaja pred očmi vsega sveta. In te strašne krivde ga ne more odrešiti nihče več.

Začnimo torej z matematiko, s katero Donald Trump operira kar malce po svoje. Kot veliki mirovnik naj bi najprej končal spopad med Demokratično republiko Kongo in Ruando, ki pa v resnici še traja. Nato naj bi v mir spravil Egipt in Etiopijo. Državi sta si v lase skočili zaradi velikega etiopskega jezu na Nilu. Ta ogromna reka je vir življenja za Egipt, toda pravega obračunavanja med Adis Abebo in Kairom na srečo (še) ni bilo.

Pomiril naj bi tudi jedrski (vele)sili Indijo in Pakistan, toda dokazov o ameriškem posredovanju v tej nevarni bitki za Kašmir ni prav veliko. Potem si je izmislil mir med Srbijo in Kosovom, a o njegovi misiji ne vedo nič ne v Beogradu in ne v Prištini.

Mir s težkimi bombami

V Washington je zvabil azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva in armenskega premierja Nikolo Pašinjana, ki sta v ZDA res podpisala dokumente o miru v Gorskem Karabahu, toda do končne ureditve problema, ki ima svoje korenine še v sovjetskih časih, je kljub temu še zelo daleč. Dosegel naj bi tudi prekinitev ognja med Tajsko in Kambodžo, toda premirje seveda še zdaleč ne pomeni trajnega miru.

In nato vrhunec njegovega mirovniškega posredovanja. Donald Trump namreč trdi, da je preprečil veliki jedrski spopad med Izraelom in Iranom. Vojno je kajpak končal tako, da je sam ukazal bombardirati iranske jedrske naprave. Mir s težkimi bombami torej. Toda Iran ni zlomljen in nadaljuje svoje atomske projekte.

Kje se je najbolj zalomilo?

Donald Trump je po svojih zdajšnjih računih torej presekal sedem vojn. Plus (mirovni) abrahamski sporazumi med Izraelom in nekaterimi arabskimi državami. A v bistvu ni končal nobene.

Najbolj se mu je zalomilo pri dveh, ki se v bistvu bijeta na pragu Evrope. Tiste proti Ukrajini ne more rešiti, tiste v Gazi pa noče.

Brutalna vojna Rusije proti Ukrajini z več kot poldrugim milijonom mrtvih in ranjenih na obeh straneh se zdaj vleče že četrto leto. Donald Trump je še pred prevzemom drugega mandata govoril, da jo bo končal v 24 urah. In da se ta kruta vojna, če bi bil leta 2022 on predsednik, v bistvu sploh ne bi začela. Toda nedavni vrh s Putinom na Aljaski je pokazal, kako slabo Trump pozna Rusijo in njene imperialne načrte. Ruski predsednik, ki ga zaradi zločinov v Ukrajini išče mednarodno kazensko sodišče v Haagu, je Trumpa na vrhu v Anchorageu dobesedno pohodil. Po svoje tudi zato, ker nima v svoji ekipi niti enega eksperta za Rusijo in Ukrajino.

Eksperti so "neumni"

Njegov posebni odposlanec Steve Witkoff je trgovec z nepremičninami in se prvič v življenju srečuje z diplomacijo. Donald Trump ne mara ljudi, ki kaj vedo. Z eksperti za Rusijo iz prejšnjih administracij noče sodelovati zato, ker so "stupid". Torej neumni, je izjavil za Fox News. Zato so, kot je trdno prepričan, v bistvu krivi za zdajšnji zaplet.

Toda na dlani je, da Donald Trump ni kos Vladimirju Putinu in da te vojne tudi zato ne more ustaviti. Zato želi svoje posredniško breme čim prej preložiti na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in Evropo. Tam pa tudi ne vedo, kako naj ustavijo Putina.

Netanjahu je "vojni heroj"

Za razliko od ruske vojne proti Kijevu bi izraelsko genocidno vojno proti Gazi lahko ustavil v sekundi. Z enim samim zamahom bi hkrati rešil Palestince in izraelske talce, a tega ni voljan storiti. Dovolj bi bil en sam telefonski klic v Jeruzalem. V kabinet premierja Benjamina Netanjahuja. Toda ne. Namesto telefonskega klica raje še naprej financira in podpira izraelsko vojaško uničevalno mašinerijo.

Pred kakšnim tednom je Netanjahuja razglasil za vojnega heroja in v svoji značilni skromnosti dodal, da je bržkone tudi sam nekakšen heroj. Zaradi takšnega odnosa do katastrofe v Gazi je med vsemi Neizraelci tega sveta prav Donald Trump najbolj kriv za tamkajšnje prelivanje krvi. Ameriški predsednik je očitno prepričan, da je politik, ki izvaja genocid v Gazi, herojski politik. Zato ima Gideon Levi, novinarski kolega, ki ga dobro poznam, iz izraelskega Hareca popolnoma prav, ko zapiše, da bi Trump – skupaj z Netanjahujem – moral čim prej v Haag. To bi se moralo pravzaprav zgoditi ne danes, ampak že včeraj.

Sanje o Nobelovi nagradi za mir

Tam je namreč pravi kraj za vojne zločince, ne pa Oslo, kjer delijo Nobelove nagrade za mir, o kateri Donald Trump bolno sanja že lep čas. Doslej so nagrado za mir dobili štirje ameriški predsedniki: Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919), Jimmy Carter (2002) in Barack Obama (2009). Trumpa še posebej boli Nobelova nagrada za Obamo, ki ga zelo prezira in sovraži, zato bi rad čim prej tudi sam dobil nagrado. Kot peti ameriški predsednik po vrsti. Toda ali si predstavljate perverznost, da se med takšnimi nagrajenci, kot so Fridtjof Nansen, Andrej Saharov, Martin Luther King, Dalajlama, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Lech Walensa, Malala Jusafzaj, Nadia Murad ali ruski Memorial, pojavi še Trumpovo ime. Groteska brez primere.

Zato si Donald Trump – skupaj z Benjaminom Netanjahujem – v bistvu lahko zasluži samo eno res krvavo zasluženo nagrado: dosmrtni zapor za genocid.

Čas je za bojkot Izraela

Pred očmi vsega sveta dan za dnem umirajo nedolžni Palestinci. To ni vojna proti Hamasu, to je vojna do popolnega uničenja vsega palestinskega življa. Najprej v Gazi, nato še na Zahodnem bregu. Skrbno načrtovani genocid brez primere. Je to res težko razumeti?

Izraelski športniki pa kljub temu strašnemu bremenu države, ki jo zastopajo, še kar tekmujejo v Evropi. Slovenska košarkarska reprezentanca je z njimi (v kvalifikacijah) igrala že v Kopru. Prihodnji teden naj bi se z Izraelom znova pomerila na evropskem prvenstvu v Katovicah. A Izraelcev tam sploh ne bi smelo biti. Čas je namreč za bojkot. Za prepoved, ki zdaj velja za Rusijo in ki je nekoč veljala tudi za športnike iz Južne Afrike. Zaradi apartheida, ki ga izraelska politika zdaj po tamkajšnjem zgledu genocidno posnema na svojih okupiranih ozemljih. Obstajajo namreč moralne meje, ki jih nihče ne bi smel prestopiti.

