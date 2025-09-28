Italijani do naslova svetovnih prvakov, Poljaki bronasti

Odbojkarji Italije so drugič zapovrstjo postali svetovni prvaki. V finalu prvenstva na Filipinih so v Pasay Cityju premagali Bolgarijo s 3:1 (21, 17, -17, 10). Za Italijane je to peti naslov in šesta kolajna na svetovnih prvenstvih, šest jih imajo tudi Bolgari, ob štirih bronastih je bila to njihova druga srebrna. Bron so osvojili Poljaki, potem ko so v tekmi za tretje mesto premagali Češko s 3:1 v nizih. Slovenci so po izpadu v osmini finala tekmovanje končali na 11. mestu.

Veliki finale je potekal med branilci naslova Italijani in Bolgari, ki jih je pred prvenstvom v finalu pričakoval redko kdo. Azzurri so z zmago s 3:1 v nizih osvojili svoj peti naslov svetovnih prvakov (1990, 1994, 1998, 2022), medtem ko Bolgari še naprej ostajajo brez naslova. Izenačili so svoj najboljši rezultat, ki je bil do zdaj srebrno odličje iz leta 1970, ko so sami gostili prvenstvo.

Bolgari, ki so v finalu igrali prvič po 50 letih, zadnjo medaljo pa so osvojili leta 2005, so bili v polju tekmecem povsem enakovredni. Dokazali so, da so zasluženo v finalu, v katerem pa se z Italijani z izjemo tretjega niza vendarle niso mogli resneje kosati. In to z enega samega razloga. Branilci naslova so namreč fantastično servirali, Mattia Bottolo in Yuri Romano sta povsem razbila bolgarski sprejem. Italijani so dosegli kar 13 asov, Bottolo sedem, Romano pa pet.

Italijani so v finalu ugnali Bolgare. Foto: Guliverimage

Začetek tekme je bil izenačen. Bolgari so vodili s 14:12, toda Mattia Bottolo je s servisi poskrbel za pet zaporednih točk Italijanov. As Alessandra Michieletta je pomenil vodstvo z 21:17, videti je bilo, da se Italijani bližajo zanesljivi zmagi. Toda Bolgari so se z dvema blokoma spet povsem približali, končnico pa odigrali slabo, niz so izgubili z 21:25.

Bottolo je bil svojimi začetnimi udarci tisti, ki je azzurrom zagotovil prepričljivo vodstvo tudi v drugem nizu. Povedli so z 10:5, a prednost hitro tudi zapravili, na 11. točki sta bili ekipi vnovič poravnani. Spet pa so bili servisi tisti, ki so Italijanom zagotovili tudi drugi niz. Yuri Romano je dosegel kar pet zaporednih asov, postavil izid 23:16, niz pa je s srečnim asom končal Bottolo.

Kako je, če Italijanom ne gre servis, so se gledalci lahko prepričali v tretjem nizu. V njem so imeli pobudo Bolgari, ki so povedli s 15:10 in 17:11. Ker ni bilo pritiska začetnih udarcev, so z lahkoto organizirali napade, v katerih je blestel predvsem Aleksander Nikolov. Stekel jim je tudi servis, tako da so zasluženo prišli do znižanja zaostanka na 1:2.

A upanje Bolgarov je bilo kratko. V četrtem nizu so Italijani po izidu 3:3 dosegli šest zaporednih točk, do konca pa niso popuščali. Spet je na servisni črti blestel Bottolo, ki je bil zaradi servisa in tudi napadalnih akcij najzaslužnejši, da so Bolgari v zadnjem nizu dosegli le deset točk.

Veselje Italijanov po zmagi. Foto: Guliverimage

Italijani so v osmini finala izločili Argentince, v četrtfinalu Belgijce, v polfinalu pa Poljake. Bolgari, ki so na prvenstvu še neporaženi, pa so bili v osmini finala boljši od Portugalske, v četrtfinalu od ZDA, v polfinalu pa od Češke.

Zadnjič so štiri evropske države zasedle prva štiri mesta daljnega leta 1966.

Poljaki do brona

V malem finalu je s 3:1 (18, -23, 22, 21) premagala največje presenečenje tekmovanja Češko. Za Poljake, zmagovalce letošnje lige narodov, je to šesto odličje na svetovnih prvenstvih, trem zlatim in dvema srebrnima so dodali prvo bronasto.

Poljska odbojkarska reprezentanca se na SP veseli brona. Foto: Guliverimage

Izbranci srbskega selektorja Nikole Grbića, ki so v polfinalu izgubili proti Italiji, so upravičili vlogo favorita, a lahkega dela niso imeli. Čehi so se jim dobro upirali, odločilen je bil tretji niz, ki so ga favoriti dobili v končnici.

Čehi, ki so z uvrstitvijo v polfinale dosegli najboljši uspeh po razdružitvi s Slovaško, so tekmo začeli slabo – hitro so zaostali in gladko izgubili prvi niz, obetavno ni kazalo niti v drugem. A so ujeli ritem, izničili razliko in v končnici izenačili na 1:1.

V tretjem nizu so bili povsem enakovredni, a jih je zlomil poljski blok. V četrtem so sicer zaostajali, a se borili do 17:19, nato pa je odločila kakovost Poljakov.

Za zmagovalce je 25 točk dosegel Wilfredo Leon (tri z blokom), korektor Kewin Sasak pa je prispeval tri ase. Pri Čehih je bil najboljši Lukaš Vašina z 19 točkami.

Slovenski odbojkarji so v osmini finala izgubili z ZDA in končali na 11. mestu.

Naslednje svetovno prvenstvo bo leta 2027 na Poljskem.

Svetovno prvenstvo, finale in tekma za bron

Nedelja, 28. september

Preberite še: