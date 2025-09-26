Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je odločila, da bo žensko svetovno prvenstvo 2027 v ZDA in Kanadi, moško 2029 pa v Katarju.

Ženski zaključni turnir bo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev v Severni Ameriki, Katar pa bo gostitelj premiernega odbojkarskega mundiala na Bližnjem vzhodu. Čez dve leti bo moško svetovno prvenstvo na Poljskem.

ZDA in Kanada bosta zaključne tekme gostili v Anaheimu v Kaliforniji, druga prizorišča pa bodo določili naknadno.

Katar, ki je v minulih letih gostil že nekatere najbolj imenitne športne dogodke na svetu, kot sta denimo svetovno prvenstvo v nogometu 2022 in rokometu 2015, čez dve leti pa bo tudi v košarki, bo celoten turnir gostil v prestolnici Dohi.

Poljska je že dvakrat organizirala moška svetovna prvenstva. Leta 2014 ga je gostila sama, leta 2022 pa skupaj s Slovenijo.