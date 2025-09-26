Petek, 26. 9. 2025, 17.15
1 ura, 20 minut
FIVB je odločila
Žensko odbojkarsko SP 2027 v Kanadi in ZDA, moško 2029 v Katarju
Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je odločila, da bo žensko svetovno prvenstvo 2027 v ZDA in Kanadi, moško 2029 pa v Katarju.
Ženski zaključni turnir bo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev v Severni Ameriki, Katar pa bo gostitelj premiernega odbojkarskega mundiala na Bližnjem vzhodu. Čez dve leti bo moško svetovno prvenstvo na Poljskem.
ZDA in Kanada bosta zaključne tekme gostili v Anaheimu v Kaliforniji, druga prizorišča pa bodo določili naknadno.
Katar, ki je v minulih letih gostil že nekatere najbolj imenitne športne dogodke na svetu, kot sta denimo svetovno prvenstvo v nogometu 2022 in rokometu 2015, čez dve leti pa bo tudi v košarki, bo celoten turnir gostil v prestolnici Dohi.
Poljska je že dvakrat organizirala moška svetovna prvenstva. Leta 2014 ga je gostila sama, leta 2022 pa skupaj s Slovenijo.