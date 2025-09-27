Finale pred finalom Italijanom, v finalu jih čakajo Bolgari

Na Filipinih sta znana finalista moškega svetovnega odbojkarskega prvenstva. Prvi polfinale so dobili Bolgari, ki niso dopustili novega presenečenja Čehov. Premagali so jih s 3:1 (20, -23, 21, 22). V drugem polfinalu so se pomerili branilci naslova Italijani in evropski prvaki Poljaki, ki pa niso imeli pravih možnosti in so izgubili z 0:3 (-21, -22, -23).

Svetovno prvenstvo, polfinale

Sobota, 27. september

Bolgari bodo napadali prvi naslov svetovnih prvakov. Foto: Volleyball World Svetovno prvenstvo presenečenj na Filipinih je skoraj pri koncu. Prvič po letu 1966 se je zgodilo, da bodo prva štiri mesta zasedle evropske ekipe. Na uvodni polfinalni tekmi sta si nasproti stala največje presenečenje prvenstva Češka in Bolgarija. Čehi so se prvič kot samostojna država uvrstili v polfinale, pred tem je Češkoslovaška dvakrat osvojila zlato. Novo presenečenje proti na tem prvenstvu neporaženim Bolgarom jim ni uspelo, tekmeci so slavili s 3:1, tako da bodo Čehi, ki na svetovnih prvenstvih igrajo prvič po letu 20210, v nedeljo igrali tekmo za bron.

Bolgarija in Češka sta odigrali štiri precej izenačene nize, a z izjemo drugega je bila vsakič v zaključkih boljša in bolj odločna Bolgarija, s tem pa so si Bolgari, ki so v skupinskem delo tesno ugnali tudi slovensko izbrano vrsto, zagotovili finalno vstopnico. Ob zmagi je znova blestel mladi zvezdnik Aleksandar Nikolov, ki je dosegel kar 31 točk, kapetan Aleks Grozdanov jih je dodal 12, Asparuh Asparuhov deset, mladi podajalec Simeon Nikolov pa kar devet. Pri Čehih je Lukaš Vašina končal s 17 točkami.

Za drugo finalno vstopnico sta se pomerili Italija in Poljska, kar je bila ponovitev prejšnjega finala na SP 2022 na Poljskem in v Sloveniji. Oboji so lovili svoj šesti finale, a podobno kot pred tremi leti so bili tudi letos boljši Italijani, tokrat brez oddanega niza.

Simone Anzani se je takole razveselil napredovanja Italije v veliki finale. Foto: Reuters

V prvem nizu sta danes ekipi delali kar nekaj napak, Poljaki pa so vmes vodili že za štiri točke. Do konca so jih Italijani ujeli in tudi precej bolje odigrali zaključek niza. V uvodu drugega so Poljaki spet za malenkost vodili, a so Italijani hitro prevzeli pobudo in niz podobno kot prejšnjega pripeljali do konca. V tretjem je Poljakom najdlje kazalo na boljši izkupiček, vseskozi so vodili, na devetnajsti točki pa so jih Italijani ujeli in zopet bolje odigrali končnico niza. V italijanski vrsti sta bila najboljša Yuri Romano s 15 in Alesssandro Michieletto z 12 točkami, pri Poljski pa je 14 točk vpisal Wilfredo Leon.

