"Kot športnik si seveda ne želiš poraza, a ..."

"Iskreno, glede na položaj, v katerem smo bili, in na vse težave z ogromno poškodbami je to na koncu neke vrste realna slika. Fantje morajo biti ponosni na to, kar so naredili to poletje, mnogi igralci so na tem prvenstvu nabrali ogromno izkušenj, kar je pozitivno za prihodnost. Ko pride en tak rezultat in izpadeš v osmini finala, je to po mojem mnenju neka normalna stvar, prej bi rekel, da so bile vse stvari, ki smo jih z reprezentanco naredili prej, neverjetne," je po obstanku slovenske odbojkarske reprezentance v osmini finala svetovnega prvenstva dejal nekdanji dolgoletni reprezentant Dejan Vinčić. Sveži reprezentančni upokojenec priznava, da je bilo rojake "čudno" spremljati s kavča, a dodaja, da je danes pomirjen in da ostaja njihov največji navijač.

Dan po koncu nastopov slovenskih odbojkarjev na svetovnem odbojkarskem prvenstvu, na katerem so v boju za četrtfinale izgubili proti Američanom, smo črto pod misijo Filipini potegnili z nekdanjim dolgoletnim reprezentantom Dejanom Vinčićem.

Ta je na željo selektorja Fabia Solija v začetku sezone še pomagal pri prenašanju izkušenj na prevetreno in pomlajeno reprezentanco, v kateri so morali nekateri prevzeti pomembnejše vloge, kot so jih bili do zdaj vajeni, julija pa v polnih Stožicah uradno končal reprezentančno pot.

"Seveda smo si vsi želeli še več, a iskreno, glede na položaj, v katerem smo se znašli, in na vse težave z ogromno poškodbami je to na koncu nekako realna slika. Američani so bili v vseh elementih, z izjemno prvega seta, ki so ga fantje odigrali na zelo vrhunski ravni, boljši. Sledil je padec, ogromno pritiska so vršili s servisom, na koncu so imeli 12 asov ob 13 napakah, kar je fenomenalna številka, mi pa 14 napak in dva asa ... Kljub temu smo imeli priložnosti za zmago, a se na žalost tokrat ni izšlo," pravi 39-letnik in izpostavi nekaj pomembnih in pozitivnih stvari, ki jih je to prvenstvo, na katerem so morali Slovenci zaradi težav s poškodbami poskušati ponotranjiti drugačen sistem igre, navkljub vsemu dalo.

"Seveda smo si vsi želeli še več, a iskreno, glede na položaj, v katerem smo se znašli, in na vse težave z ogromno poškodbami je to na koncu nekako realna slika." Foto: www.alesfevzer.com

"Kot športnik si seveda ne želiš poraza, a ..."

"Kot športnik si seveda ne želiš poraza, a menim, da bo to prvenstvo predvsem za vse mlade fante ena ogromna izkušnja za prihodnost. Že to, da so bili zraven celotno poletje, da so konec koncev videli, za kako naporna poletja gre, jim bo koristilo za prihodnost, saj so tudi psihično spoznali, kaj jih čaka, kaj pomeni liga narodov, kaj pomenijo velika tekmovanja. Naslednje leto prinaša evropsko prvenstvo in zagotovo jim bo ta izkušnja zelo koristila. Že sama slovenska reprezentanca ima tako kakovost, da že zgolj treningi čez celotno poletje dvignejo tvojo raven igre, dobili so ogromno tako tehničnega kot taktičnega znanja. Na koncu pa še vse te tekme, vsa tekmovanja, liga narodov (Slovenci so letos zasedli četrto mesto, op. a.), prvenstvo dajo še dodatne izkušnje, ki so zagotovo potrebne za en vrhunski rezultat."

"Stvari, ki smo jih naredili v preteklosti, so bile neverjetne"

"Za Nika Mujanovića lahko rečem le, kako dobro je pri teh letih sprejel vlogo in jo odigral tako odgovorno, kot jo je. Je pozitivna točka tega prvenstva." Foto: Reuters Na vprašanje, kaj meni, v kakšni meri se javnost zaveda, s kakšnimi težavami se je prevetrena reprezentanca spopadala – kapetan Tine Urnaut je za kratek čas zaigral le na zadnji tekmi, Rok Možič na prvenstvo zaradi poškodbe ni odpotoval – in kako zahtevno je bilo na primer za korektorja Nika Mujanovića v novi vlogi, odgovarja: "Iskreno, ne vem, kaj si misli javnost. Nisem niti veliko prebiral medijev. Nikogar pa ne smemo obsojati. Mi se zavedamo vseh naših rezultatov, vsega, kar smo do zdaj naredili. Vemo, da so bili rezultati plod trdega dela, garanja, odpovedovanja, posvečanja reprezentanci. To ni prišlo čez noč. Ko pride en tak rezultat, da izpadeš v osmini finala, je po mojem mnenju to neka 'normalna' stvar. Prej bi rekel, da so bile vse stvari, ki smo jih naredili v preteklosti, neverjetne. Fantje morajo biti ponosni na to, kar so naredili to poletje. Če izpostavim Nika Mujanovića, lahko rečem le, kako dobro je pri teh letih sprejel vlogo in jo odigral tako odgovorno, kot jo je. Je pozitivna točka tega prvenstva."

"Bazen reprezentanc, ki se lahko borijo za kolajne, je postal večji"

Kako pa je pospremil vrsto presenečenj, ki smo jim bili priča na Filipinih? "Teh je bilo res kar nekaj, Francozi in Brazilci pa še kdo sploh niso prišli iz skupine, Belgijci so premagali Italijane ... To le kaže, kako so nekateri napredovali in da je bazen reprezentanc, ki se lahko borijo za kolajne, postal večji. To je po mojem mnenju super znak, saj odbojka dobiva še več na kakovosti, kar je to svetovno prvenstvo pokazalo."

Belgijci so v skupinskem delu prijetno presenetili z zmago nad branilci naslova Italijani, a pravi test proti azzurrom jih čaka v četrtfinalu. Foto: Reuters

Pomirjen z reprezentančno upokojitvijo

In kako težko je vse skupaj pospremil kot gledalec? "Na začetku prvenstva mi je bilo čudno, ker sem bil po navadi s fanti, zdaj pa doma. Med tekmo seveda 'padeš notri' in si živčen, saj vidiš določene stvari, pa ne moreš pomagati, tako da je bilo sprva res čudno. A ne v smislu 'Joj, zakaj nisem zraven', to ne. S tega vidika sem zdaj že pomirjen in vesel, da sem jih lahko gledal doma. Sem in ostajam njihov največji navijač," je zaključil Vinčić.