Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
16.19

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP v odbojki 2025 odbojka Fabio Soli slovenska odbojkarska reprezentanca

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 16.19

27 minut

Poročilo s tekme ZDA : Slovenija

Američani zaustavili Slovence

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska odbojkarska reprezentanca : ZDA | Slovenci so po porazu z Američani obstali v osmini finala svetovnega prvenstva. | Foto Volleyball World

Slovenci so po porazu z Američani obstali v osmini finala svetovnega prvenstva.

Foto: Volleyball World

Slovenska odbojkarska reprezentanca se po porazu v osmini finala poslavlja od svetovnega prvenstva na Filipinih. Za preboj v četrtfinale so bili boljši Američani s 3:1 (19, -22, -17, -20). Prvenstvo se bo nadaljevalo do nedelje, ko bo okronan 21. svetovni prvak.

slovenska odbojkarska reprezentanca : ZDA
Sportal Slovenci po porazu in slovesu: Težko je zbrati misli #video

Slovenska izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi italijanski strokovnjak Fabio Soli, je v izločilne boje napredovala po drugem mestu v skupini E. V njej so premagali Čile in Nemčijo ter tesno izgubili proti Bolgariji.

Ta je v osmini finala kot prvouvrščena dobila drugouvrščeno ekipo skupine D Portugalsko in jo danes v Pasay Cityju gladko premagala s 3:0, Slovenci pa so se morali spopasti z Američani, bronastimi z lanskih olimpijskih iger v Parizu.

Ti so v skupinskem delu na Filipinih nanizali zmage proti Kolumbiji, Portugalski in Kubi, tudi v boju za četrtfinale pa so bili previsoka ovira za slovensko izbrano vrsto. Predvsem servis je bil tisti, ki je tehtnico nagnil na ameriško stran. Američani so dosegli 11 asov ob 13 napakah, Slovenci pa le dva ob 14 napakah pri začetnem udarcu.

Uvodni niz so dobili, nato pa ... | Foto: Reuters Uvodni niz so dobili, nato pa ... Foto: Reuters

Selektor Soli, vsaj kar se tiče postave na tem SP, ni na novo eksperimentiral. Nik Mujanović je znova začel na mestu sprejemalca, tudi ostali v začetni šesterici pa so si na Filipinih že nabrali precej skupnih minut.

Po dobrem začetku Američanov so se Slovenci hitro zbrali in po seriji servisov Tončka Šterna in dobri blok-obrambi povedli z 11:6. Američani so ostajali blizu, nato pa je ob pravem času Slovenija izkoristila svojo priložnost za 22:18, z asom Mujanovića pa povedla s 24:19 ter zanesljivo osvojila prvi niz.

slovenska odbojkarska reprezentanca : ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

Slovenci so v drugem nizu s tremi bloki prišli do nekaj točk prednosti, a so Američani ostajali v stiku z boljšimi servisi, nato pa izkoristili nekaj minut slabšega slovenskega sprejema za vodstvo s 16:13. Nato so še bolj ušli, prvič na SP pa je priložnost dobil tudi kapetan Tine Urnaut. Slovenci so se nato še nevarno približali, a izenačenja Američanov niso mogli preprečiti.

Američani so bolje začeli tretji niz in bili vseskozi v malenkostni prednosti. Vse bolje je deloval tudi njihov blok ob že tako nevarnem servisu. Slovenci so se po zaostanku štirih točk približali na vsega eno, nato pa so Američani znova v bloku ujeli Mujanovića in po naslednji napaki povedli z 18:14. Rutinirano so nato tudi povedli v nizih.

Američane v četrtfinalu čakajo Bolgari. | Foto: Volleyball World Američane v četrtfinalu čakajo Bolgari. Foto: Volleyball World

Po izenačenem začetku so Američani znova lovili tekmece v bloku, še naprej pa so izjemno servirali in oteževali slovenske napade. Solijevi varovanci so vseskozi lovili Američane, izenačili pa na 14:14 po solo-bloku Žige Šterna. Bronasti z lanskih OI so nato znova strnili vrste in prišli do +3, tokrat pa Slovenci niso več mogli izenačiti, znova pa je slovenske upe pokopal Gabriel Garcia, ki je dvoboj končal s svojim sedmim asom.

Korektor Garcia je dvoboj končal s 26 točkami, 15 in 14 pa sta jih dodala sprejemalca Ethan Champlin in Jordan Ewert. Pri Slovencih je 18 točk prispeval Tonček Štern, 13 jih je dodal Mujanović.

Slovenci so tako sklenili reprezentančne nastope v letu 2025. Pred odhodom na SP so zasedli četrto mesto v ligi narodov, v kateri je igral Rok Možič, ki zaradi poškodbe reprezentanci ni mogel pomagati na Filipinih.

Slovenija : ZDA 1:3 (19, -22, -17, -20)

* Dvorana Mall of Asia, sodnika: Ibrahim (ZAE) in Simonović (Švica).
* ZDA: Jendryk 8 (1 as, 1 blok), Ensing, Pasteur, Garcia 26 (7 asov, 4 bloki), Dagostino, Christenson 3 (1 as, 1 blok), Ma'a, Robinson 1, Shoji, McHenry 8 (3 bloki), Champlin 15 (3 asi, 1 blok), Knigge, Marshman, Ewert 14.
* Slovenija: T. Štern 18 (1 blok), Pajenk 8, Kozamernik 10 (5 blokov), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 8 (1 blok), Ropret, Urnaut 1, Mujanović 13 (2 asa, 1 blok), Kržič, Najdič.

 
Slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenski junaki vedo, kako lahko pokvarijo načrte ZDA #video
Italijanska odbojkarska reprezentanca
Sportal Italijani navdušili na SP presenečenj, Belgijci gladko prek Fincev
SP v odbojki 2025 odbojka Fabio Soli slovenska odbojkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.