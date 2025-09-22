Američani zaustavili Slovence

Slovenska odbojkarska reprezentanca se po porazu v osmini finala poslavlja od svetovnega prvenstva na Filipinih. Za preboj v četrtfinale so bili boljši Američani s 3:1 (19, -22, -17, -20). Prvenstvo se bo nadaljevalo do nedelje, ko bo okronan 21. svetovni prvak.

Slovenska izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi italijanski strokovnjak Fabio Soli, je v izločilne boje napredovala po drugem mestu v skupini E. V njej so premagali Čile in Nemčijo ter tesno izgubili proti Bolgariji.

Ta je v osmini finala kot prvouvrščena dobila drugouvrščeno ekipo skupine D Portugalsko in jo danes v Pasay Cityju gladko premagala s 3:0, Slovenci pa so se morali spopasti z Američani, bronastimi z lanskih olimpijskih iger v Parizu.

Ti so v skupinskem delu na Filipinih nanizali zmage proti Kolumbiji, Portugalski in Kubi, tudi v boju za četrtfinale pa so bili previsoka ovira za slovensko izbrano vrsto. Predvsem servis je bil tisti, ki je tehtnico nagnil na ameriško stran. Američani so dosegli 11 asov ob 13 napakah, Slovenci pa le dva ob 14 napakah pri začetnem udarcu.

Uvodni niz so dobili, nato pa ... Foto: Reuters

Selektor Soli, vsaj kar se tiče postave na tem SP, ni na novo eksperimentiral. Nik Mujanović je znova začel na mestu sprejemalca, tudi ostali v začetni šesterici pa so si na Filipinih že nabrali precej skupnih minut.

Po dobrem začetku Američanov so se Slovenci hitro zbrali in po seriji servisov Tončka Šterna in dobri blok-obrambi povedli z 11:6. Američani so ostajali blizu, nato pa je ob pravem času Slovenija izkoristila svojo priložnost za 22:18, z asom Mujanovića pa povedla s 24:19 ter zanesljivo osvojila prvi niz.

Foto: Reuters

Slovenci so v drugem nizu s tremi bloki prišli do nekaj točk prednosti, a so Američani ostajali v stiku z boljšimi servisi, nato pa izkoristili nekaj minut slabšega slovenskega sprejema za vodstvo s 16:13. Nato so še bolj ušli, prvič na SP pa je priložnost dobil tudi kapetan Tine Urnaut. Slovenci so se nato še nevarno približali, a izenačenja Američanov niso mogli preprečiti.

Američani so bolje začeli tretji niz in bili vseskozi v malenkostni prednosti. Vse bolje je deloval tudi njihov blok ob že tako nevarnem servisu. Slovenci so se po zaostanku štirih točk približali na vsega eno, nato pa so Američani znova v bloku ujeli Mujanovića in po naslednji napaki povedli z 18:14. Rutinirano so nato tudi povedli v nizih.

Američane v četrtfinalu čakajo Bolgari. Foto: Volleyball World

Po izenačenem začetku so Američani znova lovili tekmece v bloku, še naprej pa so izjemno servirali in oteževali slovenske napade. Solijevi varovanci so vseskozi lovili Američane, izenačili pa na 14:14 po solo-bloku Žige Šterna. Bronasti z lanskih OI so nato znova strnili vrste in prišli do +3, tokrat pa Slovenci niso več mogli izenačiti, znova pa je slovenske upe pokopal Gabriel Garcia, ki je dvoboj končal s svojim sedmim asom.

Korektor Garcia je dvoboj končal s 26 točkami, 15 in 14 pa sta jih dodala sprejemalca Ethan Champlin in Jordan Ewert. Pri Slovencih je 18 točk prispeval Tonček Štern, 13 jih je dodal Mujanović.

Slovenci so tako sklenili reprezentančne nastope v letu 2025. Pred odhodom na SP so zasedli četrto mesto v ligi narodov, v kateri je igral Rok Možič, ki zaradi poškodbe reprezentanci ni mogel pomagati na Filipinih.