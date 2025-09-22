Slovenska odbojkarska reprezentanca je v tekmi osmine finala svetovnega prvenstva na Filipinih z 1:3 (19, –22, –17, –20) izgubila z Američani in končala prvenstvo. Američani, ki so izkoristili slabši slovenski sprejem, predvsem pa odlično servirali, se bodo v četrtkovem četrtfinalu pomerili z Bolgari. Ti so s 3:0 izločili Portugalce.

Poročilo s tekme:

Tonček Štern po porazu (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenija : ZDA 1:3 (19, -22, -17, -20) * Dvorana Mall of Asia, sodnika: Ibrahim (ZAE) in Simonović (Švica).

* ZDA: Jendryk 8 (1 as, 1 blok), Ensing, Pasteur, Garcia 26 (7 asov, 4 bloki), Dagostino, Christenson 3 (1 as, 1 blok), Ma'a, Robinson 1, Shoji, McHenry 8 (3 bloki), Champlin 15 (3 asi, 1 blok), Knigge, Marshman, Ewert 14.

* Slovenija: T. Štern 18 (1 blok), Pajenk 8, Kozamernik 10 (5 blokov), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 8 (1 blok), Ropret, Urnaut 1, Mujanović 13 (2 asa, 1 blok), Kržič, Najdič.

Slovenci so se z zmagama nad Čilom in Nemčijo ter s tesnim porazom proti Bolgariji z drugega mesta skupine uvrstili v izločilne boje, v katerih pa se je njihova zgodba na prvenstvu hitro končala. V osmini finala so se srečali z Američani, ki so v skupini nanizali zmage nad Kolumbijo, Portugalsko in Kubo ter zasedli prvo mesto, na tekmi za biti ali ne biti pa bili boljši od varovancev Fabia Solija.

Slovencem sprejem ni stekel, prvič je tako na prvenstvu zaigral Tine Urnaut, a končne pike na i mu z rojaki ni uspelo postaviti. Foto: Volleyball World Ti so uvodni niz dobili s 25:19, nato pa so se Američani, pri katerih vlogo pomočnika Karcha Kiralyja opravlja Luka Slabe, prebudili, izvajali hud pritisk s servisi in dobili naslednje tri sete (25:22, 25:17, 25:20).

Italijan na slovenski selektorski klopi je v drugem nizu na sprejem, na katerem je znova po sili razmer na začetku zaigral korektor Nik Mujanović, prvič na prvenstvu poslal kapetana Tineta Urnauta, a Američani so izvrstno servirali, dosegli kar 11 asov in se veselili napredovanja v četrtfinale.

Pri ZDA je bil najboljši posameznik Gabriel Garcia s 25 točkami, od tega s šestimi asi, pri Slovencih pa je 18 točk dosegel Tonček Štern, Mujanović jih je dodal 13.

Američani se bodo v četrtek za polfinale pomerili z Bolgari.

"Imeli smo ogromno priložnosti, a njihov servis je začel delovati, mi pa smo začeli delati napake, prišli smo v tak položaj, da smo bili ves čas v zaostanku, iz katerega se je proti taki ekipi težko rešiti." Foto: Reuters

Kozamernik: Ni nam uspelo rešiti uganke na sprejemu

"Škoda danes tega rezultata, težko je zbrati misli po taki tekmi. Imeli smo ogromno priložnosti, a njihov servis je začel delovati, mi pa smo začeli delati napake, nismo bili potrpežljivi, prišli smo v tak položaj, da smo bili ves čas v zaostanku. Težko je loviti ekipo, ki tako dobro servira in proti kateri so v zaostanku. Ni nam uspelo rešiti uganke na sprejemu, servis nam je še šel, a na sprejemu smo trpeli, po prvem setu so začeli pritiskati, vedeli so, da bodo le tako lahko zmagali. Uspelo jim je, za nas pa je na žalost konec prvenstva," je po porazu in koncu prvenstva za nacionalno televizijo dejal bloker Jan Kozamernik.

Bolgari gladko preko Portugalcev

Še pred slovensko-ameriškim dvobojem so Bolgari unovčili vlogo favorita proti Portugalcem, ki so jih odpravili s 3:0 (19, 23, 12) v nizih. Bolgarija bo tako v četrtfinalu tekmec Američanov.

Bolgari so premagali Portugalce, v četrtfinalu jih čakajo Američani. Foto: Volleyball World

Bolgari so se sicer najbolj namučili predvsem v drugem nizu, ko so se tekmeci sprostili in zaigrali razbremenjeno, vseeno pa je bila kakovost ves čas na strani favorizirane reprezentance. Ta tudi v tretjem nizu ni dovolila presenečenja. Bolgari, ki so do zdaj na SP osvojili pet kolajn, zadnjo leta 2006, so se prvič po osmih letih uvrstili med najboljših osem reprezentanc.

Najboljši posameznik je bil znova Aleksandar Nikolov s 17 točkami, nekaj preglavic pa je Bolgariji povzročila poškodba srednjega blokerja Ilije Petkova sredi drugega niza.

Znana sta že prva para četrtfinala: Poljska - Turčija, Italija - Belgija.

V torek sledita še zadnji tekmi osmine finala med Tunizijo in Češko ter Srbijo in Iranom.

Svetovno prvenstvo, osmina finala

Ponedeljek, 22. september

Torek, 23. september

Sobota, 20. september

Nedelja, 21. september

