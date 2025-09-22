"Današnja tekma predstavlja vse, kar smo delali čez poletje. Na trenutke nam je uspelo prikazati nekaj posebnega, zmanjkalo pa nam je konsistentnosti. Zahvaljujem se igralcem, ki so uspeli odigrati z drugačnim sistemom, z dvema korektorjema, kar smo pred prihodom na prvenstvo preizkusili le nekajkrat na treningih. Menim, da je to dober rezultat, a ne smemo pozabiti, da moramo ob vsaki priložnosti igrati kar najbolje, ne glede na vse težave, ki jih imamo. Če analiziramo tekmo proti Bolgariji, menim, da smo iz rok izpustili priložnost, da od prve točke resnično igramo," je po porazu proti Američanom z 1:3 v osmini finala svetovnega prvenstva dejal selektor slovenskih odbojkarjev Fabio Soli.

Tine Urnaut po porazu (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska reprezentanca se od svojega tretjega svetovnega prvenstva poslavlja po osmini finala, v katerem je po odličnem začetku proti Američanom izgubila z 1:3. Selektor Fabio Soli, ki mu v tej sezoni ni manjkalo izzivov, je po porazu izpostavil pomanjkanje konstantnosti v igri, a hkrati pohvalil svoje varovance, da so se prilagodili novemu sistemu igre, ki so mu botrovale poškodbe in posledično odsotnosti.

Največ zagonetk je Solija pričakalo na mestu sprejemalca. Že po lanski, olimpijski sezoni, je izkušeni sprejemalec Klemen Čebulj napovedal, da si bo vzel leto reprezentančnega premora, tik pred prvenstvom je postalo jasno še, da sprejemalec Rok Možič zaradi težav s kolenom ne bo potoval na prvenstvo, poškodba pa še ni bila pozabljena niti za Tineta Urnauta. Tega je Soli danes ob izzivih s sprejemom in silovitem pritisku tekmecev na servisu sploh prvič na tem svetovnem prvenstvu poslal v igro.

Tine Urnaut je v osmini finala na tem prvenstvu igral prvič. Foto: Volleyball World

38-letni sprejemalec je ob koncu prvenstva športno čestital tekmecem. "Američani so bili preprosto boljši v vseh elementih igre, igrali so bolj pametno. Ne vem, ali je bil kakšen element, v katerem smo bili boljši. Na začetku smo naredili nekaj pritiska, v nadaljevanju pa so otežili našo igri, s čimer smo težko prihajali do točk za menjavo. Uspešno so se branili, tudi če niso zaključili s prvo žogo. Treba je pohvaliti Nika Mujanovića, ki se je v novi vlogi znašel zelo dobro. Če bi vsako tekmo odigrali že od začetka tako, kot smo današnjo, potem bi se lahko danes znašli tudi v nekoliko drugačni situaciji," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije razmišljal Urnaut.

Soli: Dober rezultat, a ob vsaki priložnosti moramo igrati kar najbolje, ne glede na vse težave, ki jih imamo

"Današnja tekma predstavlja vse, kar smo delali čez poletje. Na trenutke nam je uspelo prikazati nekaj posebnega, zmanjkalo pa nam je konsistentnosti. V zaključku lige narodov nam je z ekipo in igralci, ki smo jih imeli na voljo, uspelo nekaj posebnega. Enako pa bi lahko rekel za to prvenstvo. Danes smo v prvem nizu prikazali izjemno predstavo, bili osredotočeni, energija je bila prava. Po prvem nizu pa je vse to nekako začelo pojenjati. Ni nam uspelo zaustaviti ameriškega korektorja," je razmišljal 45-letni Italijan, ki je v ligi narodov s Slovenci končal na četrtem mestu, tokrat pa jim dlje od osmine finala ni uspelo priti.

"Menim, da je to dober rezultat, a ne smemo pozabiti, da moramo ob vsaki priložnosti igrati kar najbolje, ne glede na vse težave, ki jih imamo." Foto: Volleyball World

"Zahvaljujem se vsem igralcem, ki so uspeli to prvenstvo odigrati z drugačnim sistemom, z dvema korektorjema, kar smo pred prihodom na prvenstvo preizkusili le nekajkrat na treningih. Menim, da je to dober rezultat, a ne smemo pozabiti, da moramo ob vsaki priložnosti igrati kar najbolje, ne glede na vse težave, ki jih imamo. Če analiziramo tekmo proti Bolgariji, menim, da smo iz rok izpustili priložnost, da od prve točke resnično igramo. To bo posledično zapuščina tega prvenstva. Naša konstantnost ni bila na dovolj visoki ravni in na tem moramo delati v prihodnosti," je zaključil Soli.

Tonček Štern po porazu (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Štern: Želeli smo višje, a žal je to vse, kar nam je uspelo

"Za nami je zelo težka tekma, na kateri smo tako mi kot tudi Američani prikazovali zelo kvalitetno odbojko. V prvem nizu smo naredili nekaj dobrih potez, povedli in igrali fantastično odbojko v vseh elementih igre. V naslednjih treh nizih je bila sreča na strani Američanov, ki so v vsakem nizu naredili serijo nekaj zaporednih točk in si s tem priigrali prednost. Na igrišču smo pustili vse, ciljali in želeli smo še višje, ampak žal je to vse, kar nam je uspelo na tem prvenstvu," pa je misli za OZS strnil korektor Tonček Štern.

Američani se bodo v četrtkovem četrtfinalu pomerili z Bolgari. Že v sredo bodo Poljaki igrali proti Turkom, Italijani pa proti Belgijcem. V torek bosta znana zadnja četrtfinalista. Srbi se bodo pomerili z Iranom, Čehi pa s Tunizijci.