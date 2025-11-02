Športni svet žaluje, odšel je najstarejši olimpijski prvak

Najstarejši olimpijski prvak, nekdanji kolesar na stezi, Charles Coste, je umrl v starosti 101 leto, je v nedeljo sporočila francoska ministrica za šport Marina Ferrari. Coste je osvojil zlato na olimpijskih igrah v Londonu leta 1948 in je bil nosilec bakle na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, poroča AFP.

"Z veliko žalostjo sem izvedela za smrt Charlesa Costeja, olimpijskega prvaka v Londonu. Za seboj pušča ogromno športno dediščino," je dejala Marina Ferrari.

Le #CNOSF rend hommage à la mémoire de Charles Coste, champion olympique à Londres, en 1948, dans l’épreuve de poursuite par équipes, décèdé à l’âge de 101 ans.



Le doyen mondial des champions olympiques avait disputé deux Tour de France, trois Tour d’Italie et sa plus belle… pic.twitter.com/PetKB7XhDv — FranceOlympique (@FranceOlympique) November 2, 2025

Le 8 février 2024 à la mairie de Bois Colombes pour fêter les 100 ans de Charles Coste 🚴🏻‍♂️ qui vient de nous quitter à 101 ans 😢 🕊️ pic.twitter.com/i8JRuFBxx3 — FX de Chateaufort (@FXDECHATEAUFORT) November 2, 2025

Charles Coste je bil leta 1947 francoski državni prvak, naslednje leto pa je v Londonu osvojil olimpijsko zlato v ekipnem zasledovanju, Franciji je pomagal premagati britansko ekipo v polfinalu in Italijo v dirki za naslov.

Charles Coste je bil nosilec bakle na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Tako je predal baklo nekdanji atletinji Marie-Jose Perec in judoistu Teddyju Rinerju. Foto: Guliverimage

Od januarske smrti madžarske telovadke Agnes Keleti je bil Coste, rojen 8. februarja 1924, najstarejši živeči olimpijski prvak.