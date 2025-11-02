Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
22.33

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Charles Coste

Nedelja, 2. 11. 2025, 22.33

1 ura, 14 minut

Charles Coste (1924 - 2025)

Športni svet žaluje, odšel je najstarejši olimpijski prvak

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Charles Coste | Charles Coste (1924 - 2025) | Foto Reuters

Charles Coste (1924 - 2025)

Foto: Reuters

Najstarejši olimpijski prvak, nekdanji kolesar na stezi, Charles Coste, je umrl v starosti 101 leto, je v nedeljo sporočila francoska ministrica za šport Marina Ferrari. Coste je osvojil zlato na olimpijskih igrah v Londonu leta 1948 in je bil nosilec bakle na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, poroča AFP.

Charles Coste
Sportal Zlati olimpijec dopolnil 100 let, šele 76 let pozneje bo slišal himno #video

"Z veliko žalostjo sem izvedela za smrt Charlesa Costeja, olimpijskega prvaka v Londonu. Za seboj pušča ogromno športno dediščino," je dejala Marina Ferrari.

Charles Coste je bil leta 1947 francoski državni prvak, naslednje leto pa je v Londonu osvojil olimpijsko zlato v ekipnem zasledovanju, Franciji je pomagal premagati britansko ekipo v polfinalu in Italijo v dirki za naslov.

Charles Coste je bil nosilec bakle na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Tako je predal baklo nekdanji atletinji Marie-Jose Perec in judoistu Teddyju Rinerju. | Foto: Guliverimage Charles Coste je bil nosilec bakle na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Tako je predal baklo nekdanji atletinji Marie-Jose Perec in judoistu Teddyju Rinerju. Foto: Guliverimage

Od januarske smrti madžarske telovadke Agnes Keleti je bil Coste, rojen 8. februarja 1924, najstarejši živeči olimpijski prvak.

Charles Coste
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.