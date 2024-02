Zlati olimpijec dopolnil 100 let, šele 76 let pozneje bo slišal himno #video

Charles Coste Foto: Reuters Kolesar Charles Coste je bil najboljši na velodromu, takrat francoski prvak. Na olimpijskih igrah 1948 v Londonu, ko je štel 24 let, je bil tako izbran za kapetana francoske ekipe. Na dirki v zasledovanju so s kolegi (Pierre Adam, Serge Blusson, Fernand Decanali) osvojili zlato olimpijsko kolajno. V četrtfinalu so premagali Švicarje, v polfinale favorizirane Angleže, v finalu pa še Italijane. Leto pozneje je Coste postal še prvak v kronometru, ko je premagal Italijana Fausta Coppija, zmagovalca Toura in Gira. Pozneje je dobil tudi državno odlikovanje predsednika Vincenta Auriola.

Poglejte v videu, kako čil je še pri zavidljivi starosti:

Osmega februarja 2024 je dopolnil sto let. Pri hoji si pomaga s palico, njegov spomin pa je še svež. Tudi na podelitev olimpijskih kolajn leta 1948. "Povzpeli smo se na oder, majhen oder. Dobili smo kolajne, ampak v škatli, niso nam jih dali okrog vratu. Potem smo nekaj časa čakali, nakar so nam rekli: ne boste slišali marseljeze, ker ne najdemo plošče. Malo smo bili razočarani, ampak glavno, da smo osvojili zlato kolajno." To so bili neki čisto drugi časi, pravi danes: bile so prve povojne igre, v Londonu so se še živo spominjali nemškega bombandiranja, ljudje niso imeli televizije, športniki so bili še amaterji. A olimpijske sanje so bile že takrat žive. "Moja mama mi je govorila, da sem že kot 12-letnik govoril, da bom nekega dne olimpijski prvak."

Spomini na igre v Londonu 1948 so še povsem živi, pa čeprav ima že 100 let. Foto: Reuters

Bo pa francosko himno v živo slišal na letošnjih igrah v Parizu. Igre se prav po sto letih vračajo v francosko prestolnico. Coste bo eden od nosilcev olimpijske bakle. Je kar nekoliko nervozen, priznava. "Imam težave s kolenom, a se bom potrudil. To bo velika čast."