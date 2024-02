Vučko dobiva konkurenco? Spoznajte Tino in Mila. #video

Še danes marsikdo pravi, da lepše maskote od Vučka niso imele nobene olimpijske igre. V zadnjih letih, pravzaprav desetletjih so bile maskote na vseh večjih tekmovanjih res malo razočaranje. Morda pa več simpatije dobita maskoti zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger, ki bodo leta 2026 v Cortini D'Ampezzo in Milanu. To sta Tina in Milo. V videu poglejte, kako simpatični sta podlasici.