Navdušenje nad Vučkom in olimpijskimi igrami v Sarajevu tudi po 40 letih ne pojenja #video

Med najbolj obleganimi prostori na razstavi Srebrne igre 1984 je dnevna soba iz 80. let prejšnjega stoletja, kjer so razstavljeni predmeti zasebnega zbiratelja Tomaža Alaufa. Foto: Ana Kovač

V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije so slovesno odprli razstavo ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. Razstava z naslovom Srebrne igre 1984, ki vključuje pomen srebrne olimpijske medalje slovenskega smučarja Jureta Franka, se osredotoča na Slovence, ki so pri pripravi iger in njeni izvedbi pustili močan pečat. Razstavo, ki bo na ogled do 5. maja 2024, je odprl Franko, junak sarajevskih iger, s slavnostnim nagovorom pa je goste pozdravila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

"Na olimpijske igre v Sarajevu imam tudi sama osebno zelo lepe spomine, tako na našo prvo zimsko olimpijsko medaljo kot na drugi strani na maskoto Vučka. Takrat smo se veselili športnih uspehov in praznovali olimpijske vrednote, ki so bile desetletje pozneje v grozni vojni povsem poteptane," je v slavnostnem nagovoru pred napolnjenim avditorijem Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije med drugim povedala slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Odprtja sta se udeležila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Odprtja razstave sta se udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Foto: Ana Kovač

Olimpijske igre v Sarajevu (8. do 19. februar 1984) so bile največji športni dogodek na območju nekdanje Jugoslavije in športni spektakel, v katerega so bili močno vpeti tudi Slovenci – na tekmovališčih ali pa v vlogi športnih delavcev ali funkcionarjev.

Fotogalerija z odprtja razstave Srebrne igre (foto: Ana Kovač)

Obširna razstava z naslovom Srebrne igre 1984, ki je nastala v sodelovanju Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije in Muzeja športa, Olimpijskega komiteja Slovenije in športno-marketinške agencije Sport Media Focus, obiskovalca popelje skozi ključne momente iger in se posveti glavnim akterjem tistega časa.

Foto: Ana Kovač

Na ogled je kar 300 originalnih predmetov z iger v Sarajevu

Na razstavi je 300 originalnih predmetov, fotografije in videovsebine pa prikazuje takratno olimpijsko vzdušje. Razstavo bogatijo zgodbe in pričevanja športnikov, športnih delavcev, strokovnjakov in funkcionarjev, ki so nastala v sodelovanju z našim portalom Siol.net.



Na razstavi sta predstavljena tudi scenografka Meta Hočevar, ki je zasnovala scenografijo uvodne in zaključne prireditve olimpijskih iger, in akademski slikar Jože Trobec, ki je ustvaril uradno maskoto iger, priljubljenega volka Vučka, ki ga boste med obiskom Sarajeva še danes srečali na vsakem koraku.

Počutite se kot v osemdesetih

Za obiskovalce, ki se še spominjajo 80. let prejšnjega stoletja, bo bržkone najbolj zanimiva dneva soba iz tistega časa, v kateri so razstavljeni predmeti, ki jih že vrsto let zbira zasebni zbiratelj Tomaž Alauf. Njegova izjemna zbirka obsega več kot 4.000 eksponatov in je, sodeč po pogovorih z zbiratelji iz tujine, ena večjih v tem delu Evrope. V njej niso le maskote in spominki s sarajevskih iher, ampak tudi športni rekviziti, dokumenti in oblačila.

Zasebni zbiratelj Tomaž Alauf doma hrani največjo zbirko predmetov s sarajevskih iger. Foto: Ana Kovač

Avtorji razstave Srebrne igre 1984 so Andreja Zupanec Bajželj in Domen Kaučič iz MNSZS ter dr. Tadej Curk, Maja Hakl Saje, dr. Tomaž Pavlin in dr. Aleš Šafarič iz Muzeja športa. Ob razstavi je izšel tudi istoimenski razstavni katalog.

Na razstavi so predstavljena tudi slovenska podjetja, ki so na najrazličnejše načine sodelovala pri sarajevskih igrah. Foto: Sašo Kovačič, MNSZS

Sarajevskih iger se je udeležilo 1.272 športnikov (998 moških, 274 žensk) iz 49 držav. Pomerili so se v 10 športnih panogah in 39 disciplinah. Jugoslavijo je zastopalo 73 športnikov (60 moških, 13 žensk), med njimi 52 slovenskih (43 moških, 9 žensk).



Jugoslovansko zastavo je na otvoritveni slovesnosti nosil Jure Franko, alpski smučar, ki je poskrbel tudi za srebrno odličje države gostiteljice. Olimpijsko zastavo sta dvignila Boris Strel in Borislav Vujadinović. Olimpijsko plamenico je na stadion prinesel smučarski tekač Ivo Čarman, spremljalo ga je šest slovenskih smučarskih tekačev. Bojan Križaj je na slavnostnem odprtju v slovenskem jeziku v imenu športnikov prisegel olimpijsko zaprisego. To so bile prve igre, ki se jih je udeležila Mateja Svet.

