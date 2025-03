Sportalov multimedijski projekt Sarajevo '84 v igri za prestižno nagrado

Sportalova redakcija se je v preteklem letu lotila velikega multimedijskega projekta, s katerim je obudila spomin na zimske olimpijske igre v Sarajevu leta 1984. Projekt Sarajevo '84 je združil različne oblike vsebin in pripovedoval zgodbo skozi oči junakov in ljudi iz ozadja, ki so bili del tega zgodovinskega dogodka. Vključeval je vrsto ekskluzivnih intervjujev, videoprispevkov, statističnih zanimivosti, prizorišča nekoč in danes, zgodb iz zakulisja, ki so osvetlile pomen teh iger za regijo in svetovni olimpijski duh. Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS) je med številnimi prispelimi projekti Sportalov multimedijski izdelek uvrstilo med nominirance za prestižno nagrado.