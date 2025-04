Najprej so gorivo prevažali s konjsko vprego #foto

Ob letošnjem praznovanju 80-letnice Skupine Petrol se je z današnjim dnem v sodelovanju z javnim zavodom Turizem Ljubljana na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli odprla fotografska razstava z naslovom Pot neustavljivih, ki bo na ogled do 4. junija. Na 40 velikih panojih se skozi 80 arhivskih in sodobnih fotografij zrcalijo ključni trenutki, številni obrazi podjetja in razvojni preboji, ki so zaznamovali razvoj podjetja od skromnih začetkov do vloge vodilne regijske energetske skupine.

Vsaka fotografija ne predstavlja le pomembnih trenutkov v razvoju družbe Petrol, temveč tudi v razvoju prometa in logistike, energetike ter sodobnega načina življenja v Sloveniji in širši regiji. Razstava pripoveduje širšo zgodbo skupnosti in generacij, ki so skupaj s Petrolom rasle, se razvijale ter soustvarjale gospodarski, energetski in infrastrukturni utrip Slovenije in regije. Prav zato je postavljena v samo srce Ljubljane, kot izraz skupne poti, ki je družbo vodila skozi osem desetletij napredka in povezovanja.

Najprej s konjsko vprego

Prvo dejanje družbe Petrol se je zgodilo v Beogradu pod imenom Jugopetrol 12. maja 1945, ko so tedaj gorivo prevažali s konjsko vprego, ne pa s cisternami.

Prvi pravi bencinski servis po drugi svetovni vojni je bil zgrajen v Solkanu. Prvo prodajno mesto, odprto 24 ur na dan, pa se je odprlo leta 1953. Leta 1975 je Petrol začel dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom. Leta 1985 je v Ljubljani zaživel prvi samopostrežni bencinski servis. S prvo Petrolovo kavo Na poti so razveselili v 2007. V 2010 je Petrol v svoj portfelj dodal prodajo električne energije in leta 2012 postavil prvo polnilnico za električna vozila. Leta 2017 je zagnal svojo prvo vetrno elektrarno.

Vse to in še več prebojnih utrinkov vabi v Jakopičevo sprehajališče. Foto: Petrol

Vpogled v rast in razvoj skozi osem desetletij

Zgodbe o Petrolovih ljudeh, tehnologiji, strateških usmeritvah in ključnih prelomnicah so predstavljene na panojski razstavi v osrčju ljubljanskega parka Tivoli, v odprtem in dostopnem javnem prostoru. Razstava Pot neustavljivih obiskovalcem ponuja vpogled v osem desetletij rasti in razvoja podjetja, v katerih se preteklost povezuje s prihodnostjo.

"Razstava Pot neustavljivih je poklon preteklim uspehom in izraz naše zaveze prihodnosti. Dokazuje, da nas že osem desetletij vodi ista misel: ustvarjati boljšo, bolj povezano in energetsko učinkovitejšo družbo. Ta razstava in z njo celotna jubilejna kampanja sta tudi zahvala vsem sodelavcem, poslovnim partnerjem, kupcem, lokalnim skupnostim in drugim deležnikom, ki so Petrol skozi več generacij soustvarjali na njegovi poti rasti," je ob odprtju razstave poudaril Sašo Berger, predsednik uprave Skupine Petrol.

Danes je družba Petrol veliko več kot le ponudnik goriv

Je celostna vodilna regijska energetska skupina, ki aktivno razvija rešitve za prihodnost: od trajnostne mobilnosti do digitalizacije, od obnovljivih virov do sodobnih prodajnih mest. Postavitev tovrstne razstave o podjetju na enem najprepoznavnejših mestnih sprehajališč je edinstvena, kar dodatno potrjuje širšo vlogo in pomen, ki ga ima Petrol z močnimi koreninami in dolgoročnim vplivom na družbo, gospodarstvo in okolje. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z javnim zavodom Turizem Ljubljana, ni le predstavitev zgodovine podjetja, temveč odprt dialog s prostorom in časom, ki ga soustvarjajo, so še navedli v družbi.

Kot vodilni akter v energetski transformaciji Skupina Petrol danes prevzema ključno vlogo v prehodu na nizkoogljično družbo. Z vlaganjem v obnovljive vire energije, e-mobilnost in energetske rešitve soustvarja trajnostno prihodnost energetike in mobilnosti. Kot zanesljiv partner industriji, gospodinjstvom in javnemu sektorju z inovativnimi storitvami omogoča uporabnikom preprost in učinkovit prehod na čistejše vire energije. S trajnostnimi rešitvami in vrhunsko uporabniško izkušnjo soustvarja energetsko prihodnost regije. Želi si biti prva izbira za nakupe na poti in prva izbira za projekte energetske tranzicije v regiji.

Foto: Petrol