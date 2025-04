Ste kdaj pomislil, kdo stoji za rešitvami, ki vam pomagajo izkoristiti moč sonca? Spoznajte Aleša Grudna, ki s svojo ekipo na Petrolu soustvarja prihodnost energije. Na kakšen način? S projektom LIFT Green, spletnim konfiguratorjem sončnih elektrarn, s katerim bodo Petrolove stranke brez obiska strokovnjaka hitro in natančno izračunale fotovoltaični oziroma "sončni" potencial svoje strehe. Projekt še traja, predvidoma bo zaključen letos poleti. Pri razvoju naprednega konfiguratorja, ki uporabnikom omogoča enostavno načrtovanje energetskih rešitev, je ključno vlogo odigrala ekipa izkušenih inženirjev ter IT strokovnjakov. Njihovo znanje, inovativnost in sodelovanje so bistveni gradniki rešitve, ki združuje tehnologijo, uporabniško izkušnjo in trajnostni pristop.

A konfigurator je le eden od številnih trajnostnih projektov na Petrolu in odsev tistega, kar se pri Petrolu dogaja v ozadju – dinamičnega okolja, kjer se vsak dan rešujejo konkretni energetski izzivi prihodnosti.

Za uspešnimi trajnostnimi projekti in razvojem, pospeševanje zelenega prehoda na sončno energijo pri Petrolu stoji ekipa strokovnjakov, ki s svojim znanjem in predanostjo soustvarjajo trajnostno prihodnost. Eden od njih je Aleš Gruden, direktor energetskih rešitev za dom in male poslovne uporabnike ter vodja projekta LIFT Green. A kaj ga je pravzaprav pritegnilo k trajnostnim projektom? "Želel sem sodelovati pri spremembah v energetiki – tako v Sloveniji kot globalno. Moj cilj je bil razvijati inovativne rešitve, ki bodo ljudem omogočale hitrejši in enostavnejši prehod na obnovljive vire energije," razloži.

Kako poteka delo na takšnih projektih? Kakšni so ključni izzivi, kako jih uspešno premaguje in zakaj sogovornik meni, da so prav takšni projekti priložnost tudi za druge? Na Petrolu vabijo strokovnjake trajnostnega prehoda, inženirje, IT strokovnjake, da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali na inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost.

Platforma, ki omogoča enostaven dostop do informacij

S projektom LIFT Green Aleš Gruden in ekipa omogočajo enostaven dostop do ključnih informacij o "sončnem potencialu" na izbrani lokaciji, dodatno pa spodbujajo namestitev majhnih sončnih elektrarn na strehe stavb. Kakšno korist imajo od tega njihovi uporabniki? "Platforma LIFT Green vam pomaga odgovoriti na ključno vprašanje: ali se vam sončna elektrarna na domači strehi sploh splača? In to brez čakanja na obiske strokovnjakov, meritve ali dolgotrajnega usklajevanja. Na osnovi realnih, javno dostopnih podatkov izračuna osončenost vaše strehe in vam pripravi informativno ponudbo. Ključna prednost? Hitrost in enostavnost," pove Aleš Gruden.

Projekt, ki so ga začeli razvijati pred približno dvema letoma, je trenutno v zaključni fazi, končali pa ga bodo predvidoma do junija 2025.

Od ideje do prve poslane ponudbe – največja zmaga projekta

"Ultimativna prednost platforme je v tem, da temelji na realnih podatkih. "Stranka pride do konkretne in realne ponudbe v enem samem koraku, kar pomeni ogromno dodano vrednost. In to ne glede na to, ali se odloča za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom ali brez," pojasnjuje sogovornik.

Pri tem doda še en zanimiv podatek: "Najbolj zanimivo pri tem projektu je, da smo pri razvoju platforme LIFT Green uporabili javno dostopne podatke na način, ki v Sloveniji še ni bil uporabljen. Kolikor mi je znano, doslej še nihče ni združil podatkov GURS-a in LiDAR-ja za izračun orientacije ter naklona streh, s ciljem določanja potenciala osončenosti. Gre za edinstven pristop, ki daje konkretne rezultate."

"Največja zmaga projekta je ta, da smo zastavljeno vizijo dejansko uresničili. Ustvarili smo preprost, a zmogljiv produkt, ki strankam pomaga pri pomembnih energetskih odločitvah," pove Aleš Gruden. In najlepši trenutek? "Ko smo poslali prvo ponudbo stranki. To je bil tisti trenutek, ko se zaveš, da si naredil nekaj, kar deluje – in je učinkovito."

Ekipa, ki premika meje

Za tak projekt pa ne potrebuješ le ideje in podatkov, temveč predvsem pravo ekipo. "Pri LIFT Greenu smo imeli mlado ekipo strokovnjakov različnih profilov, ki so se odlično dopolnjevali z izkušenejšim kadrom. Takšni projekti zahtevajo motivirane ljudi, ki se ne bojijo izzivov," poudarja.

Ker je takih projektov na Petrolu mnogo, iščejo dodatne strokovnjake, ki so inovativni in vztrajni. "Od članov ekipe pričakujemo odprtost za nove ideje, odgovornost in pripravljenost, da se spopadejo s kompleksnimi nalogami."

Pomembne naučene lekcije in pogled v prihodnost

V vsakem večjem projektu se skrivajo tudi ključne življenjske lekcije. "Če se ti zdi, da rešitev ne obstaja – ne obupaj. Vedno obstaja pot. Glavni nauk tega projekta je prav v tem," razmišlja vodja projekta LIFT Green.

Poleg tega so ga najbolj navdušili rezultati iz realnih izračunov: "Ko smo videli konkretne številke osončenosti in predvidene proizvodnje energije, smo vedeli, da smo zadeli pravo smer. To je bil trenutek, ki nam je v razvoju platforme največ razjasnil."

Kaj pa prihodnost? Kot pravi sogovornik, so v Sloveniji ljudje zelo dojemljivi za spremembe in za sodelovanje pri trajnostnem prehodu. "Menim, da je LIFT Green produkt, ki bo še končnim uporabnikom hitreje približal obnovljive vire oziroma sončne elektrarne. Podobne platforme bodo v prihodnosti neizogibno povezane z nakupno izkušnjo sončne elektrarne. Ti projekti bodo verjetno imeli vključeno umetno inteligenco in izboljšane algoritme. V prihodnje pa bo sončni potencial zagotovo še bolje izkoriščen kot danes. Ker tehnologija napreduje iz dneva v dan in vedno več ljudi bo to prepoznalo."

Aleš Gruden: LIFT Green je produkt, ki bo končnim uporabnikom še hitreje približal obnovljive vire oziroma sončne elektrarne. Foto: Shutterstock

Zakaj Petrol?

Aleš Gruden vidi Petrol kot podjetje z ogromno prednostmi za strokovnjake trajnostnega prehoda: "Širok spekter znanja je v naši hiši, pokritost celotne energetske verige, finančna stabilnost – vse to daje zaposlenim možnost za uresničevanje idej in učenje iz prakse."

In zakaj bi se nekdo v prvi vrsti pridružil trajnostnim projektom na Petrolu? "Poleg številnih prednosti, primarno zato, ker se rezultati našega dela odražajo v konkretnih projektih. Ker s tem, ko delaš na takšnih projektih, resnično prispevaš k spremembam. In ker se ob tem tudi ogromno naučiš," odgovarja.

Povabilo strokovnjakom: Pridružite se ekipi, ki gradi energetsko prihodnost

Direktor sektorja v organizacijski enoti Energetske rešitve B2C in MPO jasno povabi vse, ki jih zanima energija prihodnosti: "Če želite delati na projektih, ki spreminjajo energetiko, je Petrol pravi kraj. Od članov ekipe pričakujemo predvsem samostojnost, inovativnost, pripravljenost na izzive in vztrajnost. Tukaj lahko soustvarjate prihodnost – skupaj z ljudmi, ki znajo, zmorejo in si drznejo."

In če še dvomite o sončni energiji? "Sonce bo sijalo tudi jutri. Cena elektrike pa ni vedno enaka – zato je pametno razmišljati vnaprej," zaključi.