Petrol Green – eden od trajnostnih projektov, pri katerih boste želeli sodelovati #video

V času, ko trajnostna energija postaja ključna za prihodnost, Petrol s projektom Petrol Green dokazuje, da je prehod na obnovljive vire energije mogoč in smiseln. V okviru projekta so v preteklem letu uspešno zaključili postavitev in zagon 85. sončne elektrarne na strehah svojih prodajnih mest in drugih lastnih objektov, kar je del strateškega projekta Petrol Green. Z njimi ne le zmanjšujejo ogljični odtis , temveč tudi prispevajo k proizvodnji čiste energije , ki med drugim napaja njihove električne polnilnice. A za temi dosežki ne stojijo le številke in tehnologija – ključni del zgodbe so tudi vrhunski strokovnjaki s področja trajnostnega prehoda , ki s svojim znanjem in predanostjo uresničujejo Petrolove trajnostne cilje. Pri Petrolu, kjer letos obeležujejo 80-letnico obstoja, verjamejo, da trajnostne rešitve niso le prihodnost, temveč sedanjost, ki jo soustvarjajo izkušeni strokovnjaki, inženirji in vizionarji , ki si želijo nekaj več .

Kdo so strokovnjaki trajnostnega prehoda, ki gradijo trajnostno prihodnost pri Petrolu? Kako poteka delo na takšnem projektu? S kakšnimi izzivi se ekipa srečuje in kako jih uspešno premaguje? O tem smo se pogovarjali s Petrom Hrastarjem in Barbaro Malenšek, ki sta igrala pomembno vlogo pri Petrol Green ter skupaj z ekipo poskrbela, da je projekt postal zgodba o uspehu. Kakšni so ključni izzivi in zakaj menita, da so prav takšni projekti priložnost tudi za druge?

S pomočjo evropskih sredstev so na prodajnih mestih Petrola po Sloveniji zgradili sončne elektrarne, ki bodo pomagale napajati naše bencinske servise in manjšati emisije toplogrednih plinov. Projekt Petrol Green je eden izmed strateških korakov Petrola v smeri pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Projekt je bil razdeljen na tri faze. V prvi fazi je bilo postavljenih 46 sončnih elektrarn, v drugi 24, v tretji pa 15. V okviru četrte faze so v zaključku izvedbe na 43 manjših sončnih elektrarnah. Danes Petrol upravlja z več kot sto sončnimi elektrarnami na različnih lokacijah po Sloveniji. Vse sončne elektrarne, zgrajene v sklopu projekta Petrol Green, se pridružujejo že obstoječemu Petrolovemu portfelju proizvodnje energije iz obnovljivih virov

Barbara Malenšek je pri projektu Petrol Green sodelovala že od samega začetka, pri načrtovanju in projektiranju sončnih elektrarn. Kot razvijalka rešitev specialistka skrbi, da se vse rešitve pravilno umestijo v prostor ter ustrezajo tehničnim in pravnim zahtevam. "Služba v Petrolu mi predstavlja neko notranje zadovoljstvo, saj delamo na projektih, ki imajo širšo družbeno korist," uvodoma pove Barbara Malenšek.

Peter Hrastar se je projektu pridružil pred dvema letoma, v izvedbeni fazi, kot vodja projektov. Njegova naloga je bila zagotoviti, da so bili vsi procesi usklajeni in da so bile sončne elektrarne pravočasno postavljene ter operativne. "Služba v Petrolu mi predstavlja predvsem zanesljivost in okolje, ki vsak dan prinaša nove izzive," odgovarja Peter Hrastar, pri tem pa poudarja tudi širši kontekst: "Evropska unija je postavila cilje ničelnih izpustov do leta 2050. Slovenija jih je vključila v nacionalni podnebni načrt. Delo pri projektih, ki podpirajo te cilje, vsekakor predstavlja dodano vrednost."

Moč in strokovnost kot izhodišči za velike ideje

Barbara Malenšek vidi projekt Petrol Green kot nadgradnjo svojih preteklih izkušenj z energetskimi prenovami, ki so imele dolgoročen vpliv na okolje. "Petrol Green je ena izmed faz, s katerimi bo družba prispevala k boljšemu okolju," pojasnjuje Barbara. "Projekt bo v prihodnosti še nadgrajen, saj bomo poleg sončnih elektrarn vgrajevali tudi hranilnike energije in elektro polnilnice."

Peter Hrastar izpostavlja Petrolovo zavezanost trajnostnemu prehodu ter opozarja tudi na vlogo Petrola v slovenskem prostoru. "Veliko je podjetij, ki imajo ideje o trajnostnem poslovanju, a nimajo dovolj moči, da bi jih uresničila. Petrol to moč ima in lahko uresničuje resnične spremembe," poudarja, Barbara Malenšek pa ga pri tem dopolni: "Imamo tudi strokoven in usposobljen kader, ki lahko te ideje uresniči."

Največji izzivi pri projektu in ključne lastnosti za delo na takšnih projektih

Barbara Malenšek pojasnjuje, da je bil največji izziv koordinacija projekta, saj ni šlo le za nekaj lokacij, temveč za 85 sončnih elektrarn. "V preteklem letu smo obvladovali 54 lokacij, od katerih smo v zaključku izvedbe na 43 lokacijah.Trenutno je v pripravi še 62 novih lokacij," pojasnjuje. Izziv ji vedno predstavlja oblikovanje ustrezne tehnične rešitve ter poleg strogo tehničnega dela povezovanje različnih deležnikov in različnih strok.

"Pri takšnih projektih moraš biti interdisciplinaren. Poleg osnovnega tehničnega znanja moraš razumeti tudi širšo sliko, da lahko projekt uspešno izpelješ," pravi Barbara Malenšek, ki povprečen dan v službi pogosto prične s sestanki, kjer si zastavijo dnevne ali tedenske naloge. "Nato sledi izvedba, ki vključuje veliko koordinacije. Občasno grem tudi na teren, a večino časa se ukvarjam s projektiranjem in dokumentacijo," opisuje.

Peter Hrastar v prvi izpostavlja predvsem ciljno usmerjenost in razumevanje energetike. "V prvi vrsti je predvsem pomembno, da želiš prispevati k trajnostnemu prehodu in sodelovati pri projektih, ki imajo dolgoročen vpliv," pove sogovornik, čigar delo je v prvi vrsti namenjeno reševanju izzivov: "Poleg rednih aktivnosti in sestankov vedno razmišljamo o tem, kaj bi lahko šlo narobe in kako preprečiti morebitne težave."

Ekipa in delovno vzdušje

S ponosom pohvalita ekipo, ki je sodelovala pri projektu Petrol Green. "Ekipo imamo res odlično. Sestavljamo jo strokovnjaki z različnih področij, največ je elektroinženirjev, a smo zastopani tudi drugi. Sama sem strojna inženirka, kar nam omogoča, da se dopolnjujemo," pove Barbara Malenšek.

Pri tem izpostavlja tudi medgeneracijsko sodelovanje. Posebno vlogo imajo v ekipi tudi mlajši člani ekipe. "V zameno dobijo dragocene izkušnje in vpogled v realne projekte," pove Barbara Malenšek.

"Seveda pa je njihovo delo usmerjeno in dopolnjeno z izkušnjami starejših sodelavcev," doda Peter Hrastar, ki izpostavlja tudi načrtno spodbujanje sodelovanja in odprte komunikacije. "Rešujemo izzive in delujemo na dolgi rok," odgovarja.

In kaj drug pri drugem najbolj cenita? Peter pri Barbari izpostavi motiviranost in učinkovitost: "Ko ima jasno zastavljene cilje, jih izjemno hitro in natančno izpelje."

Barbara pa pri Petru ceni njegovo širino razmišljanja: "Včasih nas s tem na začetku projekta spravi ob živce (smeh op.p). A prav ta širina omogoča, da se stvari na koncu izvedejo na najboljši možen način."

Zakaj je Petrol dobra izbira za strokovnjake trajnostnega prehoda?

V obdobju, ko se energetika hitro spreminja in se svet vedno bolj usmerja v obnovljive vire, Petrol ponuja edinstveno priložnost za strokovnjake, ki želijo soustvarjati trajnostno prihodnost.

"Petrol je odlična izbira za vse, ki si želijo strokovno rasti in se razvijati na področju trajnostnega prehoda," pravi Barbara Malenšek. "Podjetje spodbuja inovacije, omogoča delo na konkretnih projektih, ki imajo resničen vpliv, in ponuja stabilno okolje za tiste, ki želijo graditi svojo kariero v trajnostni energetiki."

Peter Hrastar dodaja, da sta eni ključnih prednosti Petrola njegova velikost in vpliv: "Gre za stabilno, finančno močno podjetje z jasno izdelano strategijo in vizijo trajnostnega poslovanja. Petrol ima sredstva, znanje in strukturo, da lahko velike ideje prevede v dejanske rešitve, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo okoljski odtis."

Poleg tega Petrol ponuja možnost sodelovanja v interdisciplinarnih ekipah, kjer se srečujejo mladi talenti in izkušeni strokovnjaki. "S tem ustvarjamo okolje, kjer lahko vsak prispeva s svojim znanjem, hkrati pa se uči in razvija," dodaja Barbara. "Pomembno je, da so novi sodelavci odprti, radovedni in pripravljeni sprejemati izzive, saj se področje trajnostne energetike hitro razvija."

Peter pa poudarja še en pomemben vidik: "Pri Petrol Green si želimo ljudi, ki imajo dobre ideje in predvsem pogum, da jih tudi uresničijo. Če vas zanima delo, kjer imate priložnost uvajati resnične spremembe, potem je Petrol pravi kraj za vas."

