Štiri nedavno zaprte Petrolove poslovalnice znova delujejo

Predsednik Krajevne skupnosti Črni Vrh v Občini Idrija Gregor Rupnik je za STA danes povedal, da so na njihovi bencinski črpalki v sredo začeli točiti bencin, danes pa po čiščenju rezervoarjev zanj tudi dizelsko gorivo.

Trgovinico v okviru bencinske črpalke v Petrini so po besedah županje Kostela Nataše Turk odprli v sredo, danes pa je mogoče tudi točenje goriva.

Solčavska županja Katarina Prelesnik je za STA povedala, da je Petrol črpalko v Solčavi odprl v sredo po opravljenem pregledu.

Tudi bencinska črpalka v Podkorenu je znova odprta od srede, so potrdili zaposleni.

Petrol: Odločitev smo sprejeli na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti

Kot so v torek pojasnili v Petrolu, so odločitev o vnovičnem odprtju sprejeli na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi, ki bodo omogočile dolgoročno vzdržno poslovanje subjektov na trgu oskrbe z gorivom, lokalnim skupnostim v manjših krajih pa zagotovile dostop do osnovnih storitev.