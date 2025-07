Ministrstvo: Pogovori s Petrolom bodo stekli, ko bodo znova odprli črpalke

Pogovori s Petrolom se bodo nadaljevali, takoj ko bo družba znova odprla bencinske servise v Petrini, na Črnem Vrhu nad Idrijo, v Solčavi in Podkorenu, so danes za STA povedali na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Minister Aleksander Jevšek ob tem verjame, da bodo s Petrolom našli ustrezno dolgoročno rešitev.

"Minister trdno verjame, da se bo našla dolgoročna rešitev, sprejemljiva za vse strani," so zapisali na kohezijskem ministrstvu, kjer pozdravljajo torkovo srečanje premierja Roberta Goloba s predsednikom uprave Petrola Sašom Bergerjem.

V kabinetu predsednika vlade so po torkovem srečanju napovedali, da se bodo pogovori med vlado in Petrolom nadaljevali na ravni ministrstev. Pogovori so usmerjeni v iskanje rešitev za spor med vlado in Petrolom, so dodali.

V ponedeljek se je z Bergerjem v Kostelu srečal tudi Aleksander Jevšek. Po sestanku je napovedal, da bo Petrol do danes še enkrat razmislil o zapiranju poslovalnic, Berger pa je izrazil upanje, da jim bo z državo uspelo najti primerno rešitev.

Odločitev družbe o začasnem zaprtju omenjenih štirih bencinskih servisov namreč sledi novi uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je vlada podaljšala do zdaj veljavno uredbo ter v regulacijo vključila še cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah.

Kot so opozorili v Petrolu, se z novo uredbo že doslej nevzdržen regulatorni okvir še dodatno zaostruje. Zaradi tega so napovedali tudi ustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev izplačil sponzorskih in donacijskih sredstev ter revizijo dobaviteljskih pogodb.

V družbi so prejšnji teden poudarili, da zapiranje posameznih prodajnih mest ni niti njihova želja niti dolgoročen cilj, temveč začasen ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija.

STA se je z vprašanji glede nadaljevanja pogovorov obrnila tudi na Petrol ter ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.