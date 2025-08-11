Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

Znane so nove cene goriv: bencin gor, dizel dol

M. T., STA

Bencinska črpalka, bencinski servis, bencin, tankanje | Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,523 evra na liter, za liter dizla okoli 1,547 evra in za liter kurilnega olja 1,167 evra. | Foto Matej Leskovšek

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,523 evra na liter, za liter dizla okoli 1,547 evra in za liter kurilnega olja 1,167 evra.

Foto: Matej Leskovšek

Cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah s torkom spremenile. V naslednjih 14 dneh bo treba za liter 95-oktanskega bencina po državi odšteti 1,443 evra, kar je 0,5 centa več kot v zadnjih dveh tednih. Liter dizla bo z 1,465 evra cenejši za 2,7 centa, liter kurilnega olja pa z 1,063 evra za tri cente.

Vlada v trošarine ni posegala. Tudi marže trgovcev še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,523 evra na liter, za liter dizla okoli 1,547 evra in za liter kurilnega olja 1,167 evra.

Cene pogonskih goriv so sicer od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega. Nadaljevanje regulacije in omejevanje marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise so razburili trgovce na čelu s Petrolom.

Cene naftnih derivatov se ob navzgor omejenih maržah izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

