Kmalu nove cene goriv: slaba novica za nekatere voznike

R. K.

Sobota,
15. 11. 2025,
10.20

V veljavo je stopil pogoj PCT pri točenju goriva. Petrol. Bencin. Bencinski servis Covid | Nove cene goriv bodo v 14-dnevnem obdobju enake na vseh bencinskih servisih po državi. | Foto Bojan Puhek

Nove cene goriv bodo v 14-dnevnem obdobju enake na vseh bencinskih servisih po državi.

Foto: Bojan Puhek

S torkom bodo v prihodnjem 14-dnevnem obdobju začele veljati nove cene goriv. Medtem ko pri ceni 95-oktanskega bencina opazne spremembe ne gre pričakovati, se po napovedih Financ obeta večja podražitev dizelskega goriva.

Po ocenah Financ bo cena litra 95-oktanskega bencina še naprej med 1,45 in 1,46 evra.

Nekoliko drugače bo pri dizelskem gorivu, ki bi se lahko podražil za približno tri cente. V primeru, da se napovedi uresničijo, bo za en liter treba odšteti 1,53 evra, kar je največ od marca letos. 

Glede na ocene bo dražje tudi kurilno olje. Na začetku kurilne sezone bi liter lahko stal 1,125 evra. 

Napovedi Financ veljajo ob predpostavki, da vlada s posegom v trošarine podražitev ne bo omilila. Ob zadnji regulaciji se kljub podražitvi goriv za to ni odločila. 

