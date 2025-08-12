Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
12. 8. 2025,
15.58

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Republika Srbska zaporna kazen plačilo obsodba Milorad Dodik BiH

Torek, 12. 8. 2025, 15.58

16 minut

Dodik namesto odhoda v zapor plačal denarno kazen

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Milorad Dodik | Dodik je plačal 36.500 konvertibilnih mark (okoli 18 tisoč evrov) oziroma sto konvertibilnih mark (50 evrov) za vsak dan, ki bi ga moral preživeti v zaporu, navaja sarajevski portal Klix.ba. | Foto Reuters

Dodik je plačal 36.500 konvertibilnih mark (okoli 18 tisoč evrov) oziroma sto konvertibilnih mark (50 evrov) za vsak dan, ki bi ga moral preživeti v zaporu, navaja sarajevski portal Klix.ba.

Foto: Reuters

Sodišče Bosne in Hercegovine je ugodilo zahtevi predsednika Republike Srbske Milorada Dodika za zamenjavo zaporne kazni z denarno. Dodik je danes plačal kazen, njegova obramba pa je na sodišče BiH vložila tudi pritožbo na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata, poročajo mediji v BiH.

Sodišče BiH je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna.

Po veljavni zakonodaji imajo tisti, ki so obsojeni na kazen do enega leta zapora, pravico do odkupa zaporne kazni. Sodišče BiH je danes sporočilo, da je ugodilo predlogu Dodikove obrambe po zamenjavi zaporne kazni z denarno.

Dodik je plačal 36.500 konvertibilnih mark (okoli 18 tisoč evrov) oziroma sto konvertibilnih mark (50 evrov) za vsak dan, ki bi ga moral preživeti v zaporu, navaja sarajevski portal Klix.ba.

Milorad Dodik
Novice Prizivno sodišče v BiH potrdilo obsodbo Dodika

Dodik vztraja pri vodenju entitete

Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi, ki mu prepoveduje delovanje v politiki, preteklo sredo odvzela predsedniški mandat. Dodikova obramba se je na odločitev pritožila danes na sodišču BiH, kot ji omogoča zakon. Sodišče bo odločitev glede pritožbe predvidoma sprejelo v prihodnjih dneh.

Dodik je v odzivu na odločitev volilne komisije večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu.

Dodik je bil na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

Milorad Dodik
Novice Svoboda je naprodaj le za 18 tisoč evrov?
Reportaža Srebrenica
Novice Rusi prvič odkrito napovedali vojno na Balkanu: Napočil je trenutek resnice. Ste pred točko brez vrnitve.
Milorad Dodik
Novice Dodik napovedal referendum
Viktor Orban
Novice Orban zatrdil, da Madžarska ne bo priznala sodbe proti Dodiku
Milorad Dodik
Novice Dodik ZDA in Madžarski ponudil partnerstvo na področju strateških mineralov
Republika Srbska zaporna kazen plačilo obsodba Milorad Dodik BiH
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.