Četrtek,
7. 8. 2025,
11.21

BiH sodišče Republika Srbska Milorad Dodik

Dodik bi plačal 18 tisoč evrov, da mu ni treba v zapor

Milorad Dodik | Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik | Foto Reuters

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik

Foto: Reuters

Sodišče Bosne in Hercegovine je prejelo zahtevo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika za odkup enoletne zaporne kazni, na katero je bil pravnomočno obsojen, ker ni spoštoval odločitev visokega predstavnika v BiH.

Odvetnik predsednika Republike Srbske Milorada Dodika Goran Bubić je včeraj tudi uradno vložil zahtevo za odkup kazni, domnevno v višini 36.500 konvertabilnih mark (dobrih 18 tisoč evrov), poroča N1.

Da se bo Dodik poskusil s pomočjo denarja izogniti zaporni kazni, so mediji v BiH napovedovali vse od nepravnomočne obsodbe. Zakon v BiH namreč omogoča odkup zaporne kazni, če je ta krajša od enega leta.

Dodik pa ni bil obsojen le na zaporno kazen, sodišče mu je namreč prepovedalo tudi opravljanje politične funkcije v naslednjih šestih letih. To v praksi pomeni, da bi v Republiki Srbski kmalu morali izvesti volitve.

BiH sodišče Republika Srbska Milorad Dodik
