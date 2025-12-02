Novinarji javne televizije v BiH opozorili Schmidta: Ogroženi smo

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Združenje novinarjev v Bosni in Hercegovini je v ponedeljek visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta opozorilo na nevzdržne razmere na javni radioteleviziji BHRT. Javnemu servisu, ki zaposluje več kot 700 ljudi, grozi finančni kolaps, zaradi katerega bi lahko prenehal delovati.

Novinarsko združenje BiH je v ponedeljek na urad visokega predstavnika mednarodne skupnosti naslovilo pismo zaradi dramatičnih in nevzdržnih razmer, v katerih se je znašla BHRT.

Kot so zapisali v pismu, ki ga povzema BHRT, je javni servis pred popolnim finančnim kolapsom, grozi mu prenehanje delovanja, s tem pa bi zaposlitev izgubilo več kot 700 zaposlenih.

Politične blokade

Takšno stanje je po navedbah novinarskega združenja posledica dolgotrajnih političnih blokad in neizvajanja obstoječih zakonskih obveznosti. "Nedopustno je, da je obstoj državnega javnega servisa odvisen od političnih kalkulacij in ozkostrankarskih interesov, medtem ko državljani ostajajo brez temeljne pravice do pravočasnega, točnega in nepristranskega obveščanja," so med drugim zapisali v pismu.

Christian Schmidt novinarji RTV prispevek BiH
