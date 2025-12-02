Novinarji javne televizije v BiH opozorili Schmidta: Ogroženi smo

Združenje novinarjev v Bosni in Hercegovini je v ponedeljek visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta opozorilo na nevzdržne razmere na javni radioteleviziji BHRT. Javnemu servisu, ki zaposluje več kot 700 ljudi, grozi finančni kolaps, zaradi katerega bi lahko prenehal delovati.

Novinarsko združenje BiH je v ponedeljek na urad visokega predstavnika mednarodne skupnosti naslovilo pismo zaradi dramatičnih in nevzdržnih razmer, v katerih se je znašla BHRT.

Kot so zapisali v pismu, ki ga povzema BHRT, je javni servis pred popolnim finančnim kolapsom, grozi mu prenehanje delovanja, s tem pa bi zaposlitev izgubilo več kot 700 zaposlenih.

Politične blokade

Takšno stanje je po navedbah novinarskega združenja posledica dolgotrajnih političnih blokad in neizvajanja obstoječih zakonskih obveznosti. "Nedopustno je, da je obstoj državnega javnega servisa odvisen od političnih kalkulacij in ozkostrankarskih interesov, medtem ko državljani ostajajo brez temeljne pravice do pravočasnega, točnega in nepristranskega obveščanja," so med drugim zapisali v pismu.

Schmidta so pozvali, naj v skladu z daytonskim mirovnim sporazumom in pooblastili visokega predstavnika nemudoma ukrepa, da bodo državne institucije zagotovile finančno stabilnost BHRT. Zahtevali so tudi, da zavzame jasno stališče, da je politično blokiranje financiranja BHRT nesprejemljivo in v nasprotju z načeli javnega oddajanja v demokratičnih družbah.

Zaposleni na BHRT so minuli četrtek zaradi stanja na javni televiziji protestirali pred parlamentom BiH v Sarajevu.

RTV Republike Srbske ne plačuje

Razlog za takšno stanje je po njihovih navedbah radiotelevizija Republike Srbske, ki že od leta 2017 ne izpolnjuje zakonske obveznosti nakazovanja polovice zbrane naročnine državljanov na račun BHRT. Njeni dolgovi do BHRT so presegli 100 milijonov konvertibilnih mark oziroma okoli 50 milijonov evrov.

V BiH delujejo tri javne radiotelevizije - poleg BHRT še RTV Federacije BiH in RTV Republike Srbske. Zakon o javnem RTV servisu nalaga servisoma entitet, da polovico sredstev, ki jih zberejo od RTV-prispevka na svojem območju, nakažejo na račun BHRT. Polovica zbrane naročnine državljanov po zakonu pripada BHRT, servisoma entitet pa po 25 odstotkov.

Stabilno delovanje javnega radijskega in televizijskega servisa BiH je sicer tudi ena od prednostnih nalog države na poti v EU.