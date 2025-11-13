Hrvaška prepovedala vstop preiskovalnemu novinarju Avdiću iz BiH

Hrvaška je prepovedala vstop bosansko-hercegovskemu preiskovalnemu novinarju Avdu Avdiću, ki je v preteklosti pisal tudi o več sumljivih poslih davčnega svetovalca Roka Snežiča. Avdić prepoved pripisuje svojim kritikam glede hrvaške politike do BiH. Sarajevo se je na prepoved ostro odzvalo in zahtevalo pojasnila od Zagreba, poročajo mediji v BiH.

Hrvaška mejna policija na mejnem prehodu Gradiška Avdiću ni pustila vstopiti v državo z obrazložitvijo, da je njegovo ime uvrščeno v nacionalno evidenco oseb, za katere velja prepoved vstopa, je v sredo poročal bosansko-hercegovski novičarski portal Istraga, katerega urednik je Avdić.

Hrvaška oblast je po navedbah portala s to potezo poslala jasno sporočilo, da ne prenese kritik svoje politike do BiH. "To je nova faza v odnosih med Zagrebom in Sarajevom in jo je kot takšno treba tudi jasno prepoznati," so še zapisali.

Ministrstvo za zunanje zadeve BiH je v sredo od hrvaškega veleposlaništva v Sarajevu zahtevalo informacije o razlogih za prepoved.

Ravnanje hrvaških oblasti označili za "nič drugega kot napad na državljane BiH"

Član predsedstva BiH Željko Komšić je medtem sporočil, da je neutemeljena prepoved vstopa enemu najboljših preiskovalnih novinarjev v regiji udarec za odnose med BiH in Hrvaško, takšno ravnanje hrvaških oblasti pa "nič drugega kot napad na državljane BiH".

"Odločitev o prepovedi vstopa predstavlja tudi kršitev temeljnih pravic in svoboščin novinarjev, kar je v nasprotju z evropskimi vrednotami in demokratičnimi standardi," je še opozoril.

Avdić je pred kratkim v Zagrebu predaval o volilnem zakonu BiH in o odločitvah visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, prej pa je pisal tudi o dejavnostih hrvaške varnostno-obveščevalne službe v BiH.

V Sloveniji Avdića sodno preganja davčni svetovalec Rok Snežič, ki mu očita žaljivo obdolžitev in razžalitev. Zoper njega je doslej vložil tri tožbe zaradi treh člankov.