Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
12.04

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
BiH novinar mejni prehodi Hrvaška

Četrtek, 13. 11. 2025, 12.04

1 ura, 9 minut

Hrvaška prepovedala vstop preiskovalnemu novinarju Avdiću iz BiH

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
policija, Hrvaška, hrvaška policija | Ministrstvo za zunanje zadeve BiH je v sredo od hrvaškega veleposlaništva v Sarajevu zahtevalo informacije o razlogih za prepoved. | Foto Shutterstock

Ministrstvo za zunanje zadeve BiH je v sredo od hrvaškega veleposlaništva v Sarajevu zahtevalo informacije o razlogih za prepoved.

Foto: Shutterstock

Hrvaška je prepovedala vstop bosansko-hercegovskemu preiskovalnemu novinarju Avdu Avdiću, ki je v preteklosti pisal tudi o več sumljivih poslih davčnega svetovalca Roka Snežiča. Avdić prepoved pripisuje svojim kritikam glede hrvaške politike do BiH. Sarajevo se je na prepoved ostro odzvalo in zahtevalo pojasnila od Zagreba, poročajo mediji v BiH.

Hrvaška mejna policija na mejnem prehodu Gradiška Avdiću ni pustila vstopiti v državo z obrazložitvijo, da je njegovo ime uvrščeno v nacionalno evidenco oseb, za katere velja prepoved vstopa, je v sredo poročal bosansko-hercegovski novičarski portal Istraga, katerega urednik je Avdić.

Hrvaška oblast je po navedbah portala s to potezo poslala jasno sporočilo, da ne prenese kritik svoje politike do BiH. "To je nova faza v odnosih med Zagrebom in Sarajevom in jo je kot takšno treba tudi jasno prepoznati," so še zapisali.

Ministrstvo za zunanje zadeve BiH je v sredo od hrvaškega veleposlaništva v Sarajevu zahtevalo informacije o razlogih za prepoved.

Ravnanje hrvaških oblasti označili za "nič drugega kot napad na državljane BiH"

Član predsedstva BiH Željko Komšić je medtem sporočil, da je neutemeljena prepoved vstopa enemu najboljših preiskovalnih novinarjev v regiji udarec za odnose med BiH in Hrvaško, takšno ravnanje hrvaških oblasti pa "nič drugega kot napad na državljane BiH".

"Odločitev o prepovedi vstopa predstavlja tudi kršitev temeljnih pravic in svoboščin novinarjev, kar je v nasprotju z evropskimi vrednotami in demokratičnimi standardi," je še opozoril.

Avdić je pred kratkim v Zagrebu predaval o volilnem zakonu BiH in o odločitvah visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, prej pa je pisal tudi o dejavnostih hrvaške varnostno-obveščevalne službe v BiH.

V Sloveniji Avdića sodno preganja davčni svetovalec Rok Snežič, ki mu očita žaljivo obdolžitev in razžalitev. Zoper njega je doslej vložil tri tožbe zaradi treh člankov.

Rok Snežič
Novice Sodišče sporoča: Sojenje Avdiću v tožbi Snežiča ...
Rok Snežič
Novice Avda Avdića ni bilo v Maribor na sojenje v tožbi Roka Snežiča
BiH novinar mejni prehodi Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.