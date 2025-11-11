Na mariborskem sodišču bi se danes moralo začeti sojenje bosanskemu preiskovalnemu novinarju Avdu Avdiću, ki mu davčni svetovalec Rok Snežič očita žaljivo obdolžitev in razžalitev. Kot je razvidno s spletne strani sodišča, so sojenje preklicali. Naroka niso izpeljali, ker vabilo na sojenje obtoženega ni doseglo. Zaradi tega so sojenje enkrat že odpovedali.

Za danes napovedano sojenje bosanskemu preiskovalnemu novinarju Avdu Avdiću v tožbi Roka Snežiča je preklicano, izhaja s spletne strani sodišča. Snežič je za Siol.net pojasnil, da enako kot prejšnjič, vabilo na sojenje obtoženega ni doseglo.

Na sodišče bi se moral Avdić zglasiti že 20. oktobra. Takrat sta se obe strani strinjali, da bi lahko narok izpeljali tudi ob navzočnosti Avdića prek videokonference. Snežič je po neuspelem naroku takrat menil, da se novinar sojenju izmika, saj da očitki čez leto dni absolutno zastarajo.

Po drugem neuspelem poskusu začetka sojenja v tej zadevi, je sodnica predlagala, da bi se sojenje nadaljevalo v BiH. Kot nam je povedal Snežič, se njegov odvetnik s predlogom sodnice strinja.

Snežič zoper Avdića vložil tri tožbe

Davčni svetovalec Rok Snežič v tožbi bosanskega novinarja Avda Avdića preganja zaradi žaljive obdolžitve in razžalitve. Zoper Avdića je doslej vložil tri tožbe zaradi treh člankov.