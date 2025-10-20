Na mariborskem sodišču bi se danes moralo začeti sojenje bosanskemu preiskovalnemu novinarju Avdu Avdiću, ki ga davčni svetovalec Rok Snežič preganja zaradi žaljive obdolžitve in razžalitve, potem ko je Avdić v zvezi z njim razkril več sumljivih poslov. Naroka niso izpeljali, saj vabilo obtoženega ni doseglo. Nov poskus naroka bo 11. novembra.

Predsednica senata je povedala, da prejem vabila, ki so ga poslali obtoženemu, ni bil izkazan, njegova zagovornica pa na povpraševanje, ali je bila z njim v stiku, ni podala posebnih pojasnil.

Znova bodo poskusili novembra, sodnica pa je izrazila prepričanje, da za zagotovitev prisotnosti Avdića na sojenju ne bodo potrebni dodatni ukrepi, ki so na voljo. Ob tem sta se obe strani strinjali, da bi lahko narok izpeljali tudi ob navzočnosti Avdića preko videokonference.

Snežič: Novinar se izmika sojenju, da bi očitki zastarali

Snežič je po neuspelem naroku menil, da se novinar sojenju izmika, saj da očitki čez leto dni absolutno zastarajo. To je po njegovem prepričanju edini razlog, zakaj vabila ni sprejel, čeprav je bilo poslano po mednarodni pravni pomoči.

Zoper Avdića vložil tri tožbe

Davčni svetovalec in lobist Snežič je, podobno kot že novembra 2023, ko je Avdić zahteval izločitev sodnice Maše Blažeka zaradi njenega poznanstva s Snežičem še iz otroških dni, na sodišče prišel v majici s podobo Martina Krpana. Takrat je Avdiću pred kamerami dejal, da gre za narodnega junaka, ki da je obvaroval Slovenijo pred muslimani. Zaradi domnevnih groženj je nato veleposlaništvo Bosne in Hercegovine (BiH) na slovensko zunanje in notranje ministrstvo poslalo protestno noto.

Snežič je danes ponovil, da je bila njegova poteza potrebna, ker da Avdić že vsaj šest let zanj trdi, da predstavlja grožnjo za nacionalno varnost BiH. Kot je dodal, mu takšni očitki niso jasni, saj ima otroke srbske narodnosti, ena od hčera je pol Hrvatica, z muslimani pa da nikoli ni imel stikov.

"Prvič sem bil v Sarajevu prejšnji teden, kjer na sodišču tožim državo in tajno policijo zaradi nezakonite odredbe za prepoved vstopa v Bosno in Hercegovino. Že pred letom in pol mi je namreč uspelo s pritožbo, saj je bilo odločeno, da so bili vsi akti nezakoniti in da nisem bil nikoli grožnja nacionalni varnosti," je dejal Snežič.

Povedal je še, da je zoper Avdića doslej vložil tri tožbe zaradi treh člankov.