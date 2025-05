Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je bil na Okrajnem sodišču v Trbovljah danes oproščen očitkov o razžalitvi in žaljivi obdolžitvi davčnega svetovalca Roka Snežiča. Sodišče je Snežiču naložilo tudi plačilo sodne takse in stroškov sodnega postopka, Snežič pa je že napovedal pritožbo.

Snežič je Tašnerja Vatovca tožil zaradi izjave, da so ga iz Bosne izgnali zaradi goljufije. Poslanec je to izrekel v informativni oddaji na POP TV 12. januarja 2021, v kateri so štirje poslanci govorili na temo sovražnega govora v parlamentu.

Sodnik Vid Pavlica se je za oprostilno sodbo odločil, ker je ocenil, da Tašner Vatovec ni imel namena zaničevati Snežiča. Ugotovil je, da je bila poslančeva izjava v bistvu politični govor, ki se lahko razume tudi širše, zlasti ko politiki v javnosti razpravljajo o političnih temah.

Poslanec je v izjavi za medije dejal, da je pričakoval oprostilno sodbo. "Imel sem upravičene razloge, da izrečem, kar sem izrekel, da je bil Snežič izgnan iz Bosne zaradi goljufije. Predvsem pa je to bila kritika takratne oblasti, ker je Snežič sam govoril, da je bil davčni svetovalec takratnega predsednika vlade Janeza Janše," je še dejal Tašner Vatovec.

Snežič napovedal pritožbo

Medtem pa je Snežič napovedal, da se bo pritožil, ker v Bosni ni bil nikoli obsojen za nobeno kaznivo dejanje in se proti njemu v tej državi ni vodil noben kazenski postopek. Poudaril je tudi, da ni bil nikdar niti izgnan iz Bosne.

"Sodnik je navedel, da je Tašner Vatovec verjel novinarskim člankom, zagotovo pa noben novinarski članek ni pisal resnice in zato se bom pritožil," je še dodal Snežič.

Na obravnavi pa je dejal, da so mu mejni policisti povedali, da jim je njihov nadrejeni ukazal, da ga ne smejo spustiti v Bosno, ker je terorist. Zato je sprožil določene postopke in mu je bosansko-hercegovsko sodišče izdalo odločbo, v kateri je pisalo, da v Bosni ni bil nikoli obsojen in izgnan iz države.

Snežič je sicer od sodišča zahteval, da poslancu izreče trimesečno zaporno kazen z dveletno preizkusno dobo ter donacijo več sto evrov Katoliški in Pravoslavni cerkvi v Sloveniji.

Že tretjič toži tudi Mesca

Snežič pa že tretjič toži ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, ker mu je ta očital goljufijo oz. pranje denarja za predsednika Rusije Vladimirja Putina, predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana in predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

Današnja obravnava zoper ministra je bila preklicana zaradi njegove udeležbe na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta.