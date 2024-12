V koaliciji so le še do konca tedna pripravljeni počakati NSi, da pove, ali bo prispevala podpise za vložitev predloga za uvedbo preferenčnega glasu za volitve v DZ. V kolikor podpisov v NSi ne bodo prispevali, bo koalicija predlog v DZ vložila sama, je na novinarski konferenci povedala poslanka Svobode Lucija Tacer. Odzvali so se tudi v NSi in zapisali, da je čas za ustavne spremembe v tem mandatu minil.

Tacer je spomnila, da se je na referendumu več kot 70 odstotkov tistih, ki so se ga udeležili, strinjalo, da se za volitve v državni zbor uvede preferenčni glas. Ker pa za sprejem takšnih zakonskih sprememb potrebujejo več kot 60 glasov, ki jih koalicija sama nima, SDS pa jih zavrača, potrebujejo še glasove NSi.

Ta je bila uvedbo preferenčnega glasu pripravljena podpreti ob pogoju, da se hkrati v Sloveniji uvede 18 volilnih enot, kar bi zahtevalo tudi spremembo ustave, a je pred kratkim stranka zavzela spremenjeno stališče, da je za uvajanje ustavnih sprememb v tem mandatu že prepozno. Zato je koalicijo obvestila, da glasov za vložitev predloga sprememb glede volilne zakonodaje v DZ ne bo prispevala.

Tacar: Čas je, da stopimo skupaj

Kljub temu v koaliciji po besedah Tacer še vedno upajo, da si bodo v NSi premislili. "Menimo, da je čas, da stopimo skupaj, da tiste parlamentarne stranke, ki smo v času referendumske kampanje izkazale podporo preferenčnemu glasu, zdaj tudi dejansko pokažemo, da mislimo resno. Zato pozivamo NSi, da do konca tedna še enkrat premisli in posreduje podpise za spremembo volilne zakonodaje," je dejala.

Po njenih besedah gre za predlog, ki ga je predlagala NSi in ga sama tudi že javno predstavila. Predvideva ukinitev volilnih okrajev, uvedbo 18 namesto zdajšnjih osmih volilnih enot, v katerih bi v vsaki s preferenčnimi glasovi volili po pet poslancev. Tako bi imel DZ namesto zdajšnjih 90 po novem 92 poslancev.

V kolikor NSi podpisov za takšen predlog ne bo prispevala, ga bo koalicija po besedah Tacer v DZ vložila sama.

Zakaj je NSi stopila korak nazaj?

V SD po besedah Janija Prednika predlog sprememb podpirajo in glede njega nimajo pomislekov: "K temu pozivamo tudi NSi, ki je bila v prvih korakih zelo kooperativna, zdaj pa je iz nam neznanih razlogov stopila korak nazaj."

Po oceni Mateja T. Vatovca (Levica) se preferenčni glas uporablja že pri volitvah v Evropski parlament, zato je volivcem dobro znan. Glede pomislekov NSi, da je za ustavne spremembe v tem mandatu že prepozno, pa je dejal, da imajo poslanke in poslanci mandat, ki traja vse do volitev. "Zato menim, da je treba delati do takrat," je dejal. Če bi poslanci spremembe sprejeli na koncu mandata, pa bi bilo po njegovi oceni higienično, da se jih začenja uporabljati na volitvah, ki bodo sledile prihodnjim volitvam.

NSi: Čas za ustavne spremembe je minil

Kot so v odzivu zapisali v NSi, so pobudo za nekatere ustavne spremembe koaliciji poslali že septembra 2022. "V dobrih dveh letih Golobova koalicija ni bila sposobna zagotoviti dovolj glasov, da bi katerega od predlogov uresničili. Zato smo novembra letos sporočili, da je po naši oceni čas za ustavne spremembe v tem mandatu minil," so zapisali.