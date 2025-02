Predlog sprememb volilnega sistema, ki je sledil junijskemu posvetovalnemu referendumu o uveljavitvi preferenčnega glasu na volitvah v DZ, so poslanci Svobode v parlamentarni postopek vložili januarja.

Pri tem so sledili predlogu opozicijske NSi, na poslanske glasove katere so računali za dosego dvotretjinske večine, potrebne za uveljavitev teh sprememb. Predlog med drugim predvideva ukinitev volilnih okrajev in uvedbo 18 volilnih enot ter povečanje števila poslancev z 90 na 92. To pa zahteva tudi spremembo ustave.

"Namen vložitve in sprejetja tega predloga, ki zajema spremembo ustave in bi mu sledila še sprememba zakona o volitvah v državni zbor, je uresničitev oz. implementacija volje volivk in volivcev, ki so 9. junija 2024 na posvetovalnem referendumu podprli uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor z več kot 70-odstotno podporo," so ob tem v današnji zahtevi za sklic seje ustavne komisije, ki jo vodi Jožef Horvat (NSi), znova izpostavili predlagatelji.

Hkrati so spomnili, da doslej vrsta drugih predlogov za ukinitev volilnih okrajev in uveljavitev preferenčnega glasu ni bila uspešna, s predlaganimi spremembami ustave pa bi naredili pomemben korak k izboljšanju delovanja ustavnega sistema, izboljšali kakovost, neposrednost in enakomernost ljudskega predstavništva v njem ter dosledneje uresničili odločbo ustavnega sodišča, ki je v preteklosti ugotovilo, da je četrti člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo.

S postopkom bodo morali pohiteti

Glede na to, da je postopek spremembe ustave, ki bi mu nato sledilo še spreminjanje zakona o volitvah v DZ, kompleksen in dolgotrajen, ter ob upoštevanju, da se prihodnje leto zaključi mandat aktualnega sklica DZ, predlagatelji seje zahtevajo, da se obravnava predloga za začetek postopka za spremembo ustave z osnutkom ustavnega zakona na ustavni komisiji začne čim prej. To bi po njihovih navedbah omogočilo, da še v aktualnem mandatu zakonodajni postopek pripeljejo do konca ter s sprejemom predlaganih sprememb zakonodaje uresničijo voljo volivcev.