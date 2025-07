Po Primčevih besedah so v skupini nasprotnikov, ki se je poimenovala koalicija Proti zastrupitvi bolnikov!, 15 tisoč podpisov volivcev zbrali v enem tednu. Bolni ljudje po njegovem mnenju potrebujejo zdravljenje, "ne zastrupitve". Prepričani so, da ta zakon predstavlja "pokojninsko in zdravstveno reformo vlade, s katero želi zmanjšati število bolnikov". "To je nesprejemljivo," je dejal Primc.

Pri predaji podpisov je sodelovala tudi Milena Miklavčič, ki je povedala, da obiskuje starejše in posluša njihove zgodbe, nikoli pa ji ni nihče rekel, da bi rad umrl. "Ko prideš k nekomu, ki počasi odhaja, ugotoviš, kako je to nekaj dragocenega, da temu človeku pustiš, da odide na drugi svet sam in na način, kot za človeka spodobi," je dejala. Medicina pa je po njenem mnenju tako napredovala, da trpljenja, "kot sem ga videla pri marsikom pred desetletji, danes praktično ne vidimo več".

Spet bi referendum

Če bodo pristojne službe DZ ugotovile, da je pobuda, za katero je potrebnih le 2.500 podpisov, vložena v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, bo predsednica DZ v sedmih dneh določila 35-dnevni rok, v katerem bodo pobudniki imeli možnost zbrati najmanj 40 tisoč podpisov volivcev, kolikor jih je potrebnih za razpis referenduma.

Primc računa, da se bo zbiranje teh podpisov začelo po 1. septembru. Prepričan je, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali in da bodo na referendumu zmagali.

"Lanski referendum ni ista tema"

Volivci so o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že odločali na posvetovalnem referendumu 9. junija lani. 54,89 odstotka volivcev je glasovalo za ureditev te pravice, 45,11 odstotka pa jih je bilo proti.

Primc trdi, da ni šlo za isto temo, temveč za dve popolnoma različni stvari ter različni pravni in ustavni podlagi. "Takrat nismo imeli grozljivega zakona, o katerem bi odločali, takrat se je govorilo na splošno," je dejal. Vse argumente proti zakonu pa bodo predstavili v referendumski kampanji, je dejal.

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. DZ ga je v četrtek po torkovem vetu DS znova podprl in dokončno sprejel.

Blokada obravnave drugih zakonov

Referendum, če bi bil razpisan, bi v DZ blokiral obravnavo več drugih predlogov zakonov, med drugim o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, saj se bo pravica do končanja življenja financirala iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga določa omenjeni zakon. Blokiral bi tudi obravnavo predloga zakona o digitalizaciji zdravstva, saj posega v pacientove pravice, so za STA te dni navedli v Svobodi.