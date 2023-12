Primc zahteva oceno ustavnosti poslovnika mestnega sveta Mol

Aleš Primc je v pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti, ki jo je posredoval medijem, zapisal, da omenjeni člen negativno vpliva na demokratičnost in kvaliteto dela mestnega sveta. "Predstavlja nenehno grožnjo demokratični in pravni ureditvi, onemogoča svobodno opravljanje funkcije vseh svetnic in svetnikov, še posebej svetnic in svetnikov opozicije ter demokratičnega nadzora," meni.

Zapisal je tudi, da člen pomeni tudi obliko zastraševanja opozicijskih svetnic in svetnikov, saj jih večina lahko, če ne razpravljajo v skladu z njenimi pričakovanji, kadarkoli utiša.

Sklicuje se na izredno sejo mestnega sveta 23. januarja letos, ko je koalicija, preden bi opozicijski svetniki lahko začeli razpravo, izglasovala končanje razprave. "Škodljive posledice so nastale s protipravno prepovedjo razprave in predlaganje rešitev desetim opozicijskim mestnim svetnicam in svetnikom, s čimer nam je bilo onemogočeno razpravljanje," je razloge zapisal Primc.

Svetnik liste Glas za otroke in družine meni tudi, da gre za poslovnik mestnega sveta glavnega mesta, zato obstaja nevarnost širitve tovrstnih zgledov tudi na druge občine.

Primc je pred vložitvijo pobude večkrat poskušal poslovnik spremeniti v mestnem svetu, a je mestna koalicija predloge zavrnila oziroma točko umaknila z dnevnega reda seje.