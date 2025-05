O velikem atletskem centru v Ljubljani se govori že dlje časa, ob tem je prihajalo tudi do raznih zapletov, nazadnje pred tremi meseci, ko so iz MOL sporočili, da so bile vse prejete ponudbe za gradnjo novega centra previsoke. Zato so sledila nova pogajanja, ki so se končala s pozitivnim razpletom, piše Sportklub.

MOL je v četrtek Atletsko zvezo Slovenije obvestila, da so uspešno zaključili postopek pogajanj in izbrali najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih del.

Na javnem naročilu je bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o., gradbena dela na prostoru zdajšnjega objekta, stadiona ŽAK v spodnji Šiški, v katerem poleg atletov domuje tudi slovenski nogometni prvoligaš Bravo, pa naj bi se začela že letos.

Pri Sportklubu so še dodali, da je zaključek gradbeno-obrtniških del predviden 20 mesecev po sklenitvi gradbene pogodbe, kar pomeni, da bi moral biti objekt dokončan najpozneje do sredine leta 2027.

Moderen atletski center

Atletski center bi sicer zajemal glavni atletski stadion z igriščem za nogomet, atletsko dvorano z krožno dvestometrsko atletsko stezo in pomožni atletski stadion z nogometnim igriščem.

Zgrajena bo dvorana za mete (suvanje krogle, met diska in kopja), kletna etaža z okrog 215 parkirnimi površinami. Uredili bodo zelene in utrjene površine ter prometno in komunalno opremili center. Atletsko-nogometni stadion bo imel 4777 pokritih sedežev, atletska dvorana 1648, pomožni stadion pa 315 sedežev.

Zdajšnji stadion v spodnji Šiški, ki je že nekaj let dotrajan, je bil zgrajen leta 1930, nazadnje pa temeljito prenovljen leta 1997 za potrebe mladinskega evropskega prvenstva.

