Izpoved uporabnice LPP je na družbenem omrežju Facebook objavila novinarka RTV Slovenija Jelena Aščić. Potnica trdi, da je več dni zapored na avtobusu merila temperaturo, ki je presegla 30 stopinj Celzija.

"Ker imam tega dovolj, sem se odločila, da bom začela s seboj nositi termometer, poslikala s telefonom temperaturo in poslala v vednost podjetju LPP. To sedaj počnem že od prejšnjega tedna, poslala sem jim osem fotografij, na katerih se jasno vidi, da sedim v mestnem avtobusu, temperatura v njem pa presega 30 stopinj Celzija," v objavljenem sporočilu opisuje potnica.

Klima na avtobusu ni delovala

V nadaljevanju zapiše, da je bila priča zaskrbljujočemu dogodku. Zaradi neznosne vročine je voznika avtobusa prosila, naj vključi klimo, ta pa ji je pojasnil, da tega ne more storiti, saj da klima ne deluje, in obupano potarnal, kako težko se tudi sam že dva dni spopada z neznosno vročino.

"Kar je sledilo, je bilo grozljivo. Voznik je najprej zvozil ovinek precej na grobo, nakar je še bolj grobo ustavil avtobus na avtobusni postaji, zaslišal se je stokajoč zvok, odprl je vrata in obstali smo. Na avtobusni postaji se je z voznikom začela pogovarjati gospa in ga nagovarjati, naj izstopi. Šele takrat sem dojela, da je revež od vročine, ki ji je bil izpostavljen več dni zaporedoma, bruhal. Niti toliko časa ni imel, da bi ustavil avtobus in izstopil, ampak je odprl svoje malo okence in opravil skozenj," pripoveduje potnica. Po njenih besedah se je voznik po nekaj minutah usedel nazaj v avtobus in odpeljal naprej.

LPP: Avtobuse s starejšimi klimatskimi napravami postopoma izločamo iz prometa

Na LPP so potrdili, da je bilo vozniku med vožnjo res slabo in da so mu ponudili možnost, da konča z delom, a se za to ni odločil.

Kot so pojasnili v komentarju pod objavo na Facebooku, so avtobus z nedelujočo klimatsko napravo umaknili iz prometa. "Vsi avtobusi LPP imajo pred jutranjim izvozom obvezen pregled, kjer preverjamo tudi delovanje klimatskih naprav. Kljub temu lahko med vožnjo pride do okvare. V takšnih primerih voznik obvesti prometnika, ki sproži postopek zamenjave avtobusa. Do menjave pa lahko vozilo še nekaj časa ostane v prometu, saj bi sicer prišlo do prekinitve linije in dodatnega čakanja za potnike," so zapisali. Pri tem so dodali, da avtobuse, ki so opremljeni s starejšimi klimatskimi napravami, ki imajo določene tovarniške omejitve, postopoma izločajo iz prometa.