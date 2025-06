Pred nami znova občutna sprememba, ki je lahko tudi nevarna #animacija

Po razmeroma oblačnem začetku dneva se bo čez dan postopno zjasnilo in še naprej nas bo spremljal vzhodni veter, medtem ko na Primorskem lahko zapiha burja. Vsak dan bo postopno topleje, v četrtek lahko temperature znova presežejo 30 stopinj Celzija. V razgretem ozračju se ploham in nevihtam ponekod ne bo mogoče izogniti.

Tudi torek bo topel z dnevnimi temperaturami od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Še bo vetrovno in tudi topleje

Podobno bo vreme v sredo, ko nas čaka jasen dan, lahko pa v notranjosti države znova zapiha vzhodnik. Dnevne temperature bodo nekoliko višje, vremenoslovci čez dan napovedujejo od 26 do 31 stopinj Celzija.

Proti koncu tedna osvežitev

V četrtek bo sončno in čez dan vroče, popoldne lahko v alpskem svetu nastanejo plohe in nevihte.

V petek se bo nadaljevalo sončno vreme. Osvežilo se bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Popoldne na severozahodu ni izključena kakšna ploha.

Ploham in nevihtam se tudi v tem tednu ne bo mogoče povsod izogniti. Foto: Ana Kovač

Umik pred vročino

Vsi, ki so posebej občutljivi, naj v vročini zmanjšajo obremenitev telesa s toploto, kar lahko storimo z zmanjšanjem izpostavljenosti vročini, zmanjšanjem nastajanja toplote in omogočanjem odvajanja toplote iz telesa, so že pred dnevi opozorili pri nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Ana Hojs je med drugim vsem svetovala, da se umaknejo v senco, v naravo ali v hladnejše prostore ter omejijo fizično aktivnost na jutranje in večerne ure. Priporočila je tudi uživanje lahke hrane in zadostnih količin vode, odsvetovala uživanje alkohola, kofeina in zelo sladkih pijač in svetovala nošenje primernih oblačil za odvajanje toplote.

Vročina še posebej prizadene starejše, otroke in nosečnice. Bolj ogroženi so tudi bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. To so na primer osebe s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, sladkorno boleznijo, obolenji ledvic, osebe z duševnimi motnjami, nepokretni, bolniki z drisko, bruhanjem in povišano telesno temperaturo. Posebej ranljive so tudi osebe s socialno-ekonomskimi težavami, kot so brezdomci in prebivalci, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov, ter osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja, npr. bivajo v podstrešnih stanovanjih brez naprav za klimatizacijo, in delavci na prostem.

Ne pozabite na živali

Pred vročino je nujna tudi ustrezna zaščita živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas.

Visoka temperatura lahko pri živali povzroči vročinski udar. Znaki so hitro dihanje, sopenje, slinjenje, omedlevica, motnje ravnotežja ter vroč in suh gobec ali koža. Ob vročinskem udaru je treba žival nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco. Oskrbeti jo je treba s svežo vodo in jo ohladiti z mokrimi brisačami. Glavo naj ima dvignjeno.

V primeru opisanih težav je treba nujno takoj poiskati veterinarsko pomoč. Foto: Shutterstock