Po Sloveniji že nevihte. Kaj nas čaka? #animacija

Slovenijo danes čaka vremensko razgibano dogajanje. V večjem delu države bo spremenljivo oblačno, popoldne pa lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte, med katerimi bo kakšna tudi močnejša.

Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, ob nevihtah pa se lahko veter okrepi iz zahodne ali severozahodne smeri. Temperature bodo med 20 in 26 stopinjami Celzija, najtopleje bo ob morju, kjer se bo živo srebro povzpelo do 30 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo v južni Sloveniji še možen rahel dež, sicer pa se bo postopno umirilo. Jutranje temperature bodo v torek od 11 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Torkovo dopoldne bo še precej oblačno, nato pa se bo vreme od severa jasnilo. V notranjosti bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Dnevne temperature bodo podobne kot danes – med 21 in 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo



Agencija opozarja, da so danes popoldne in zvečer predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte, ki lahko prinesejo močnejše sunke vetra in nalive. Svetujemo previdnost na prostem.

Pogled čez mejo

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes nestanovitno z možnostjo močnejših neviht, predvsem zahodno od Slovenije. Ob Jadranu bo zapihala burja, v notranjosti Hrvaške in Madžarske pa severni veter. V torek zjutraj bo na jugu še možen dež, nato se bo jasnilo, ob severnem Jadranu pa se bo okrepila burja.

Vreme v nadaljevanju tedna

V sredo in četrtek nas znova čaka sončno in toplejše vreme, le v četrtek popoldne lahko v alpskem svetu nastane kakšna nevihta. Temperature bodo znova nekoliko višje.