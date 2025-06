Kaj je razlog za nenavadno kopreno na nebu?

Vremenoslovci te dni poročajo o jasnem vremenu, a nebo in svetloba sta nenavadno zastrta. Vidljivost je slabša, a nikakor ne gre za meglo.

To se je zgodilo, ker se je dim, ki je posledica obsežnih gozdnih požarov v Kanadi, z zračnimi tokovi razširil nad Italijo, Alpe in večji del srednje Evrope, hkrati pa so se v ozračju pojavile visoke vrednosti puščavskega prahu iz Afrike.

Na satelitskih posnetkih je vidna obsežna belkasta koprena, ki predstavlja visoko koncentracijo dima in delcev PM2.5. Ti lahko pomenijo tveganje za zdravje.

🌫️Včerajšnje motno nebo je bilo posledica dima iz obsežnih požarov v Kanadi, ki je s severozahodnimi višinskimi vetrovi prispel vse do naših krajev. Ravni delcev v zraku so bile povišane, okoli 50 mikrogramov na kubični meter, danes pa so se že nekoliko znižale. pic.twitter.com/5jNCRt6GKP — ARSO vreme (@meteoSI) June 12, 2025

Na agenciji za okolje (Arso) mirijo, da ravni delcev pri tleh niso tako visoke, da bi ogrožale zdravje. Do petka naj bi njihov vpliv že izzvenel.

🌫️Ravni delcev pri tleh niso bile tako visoke, da bi resno ogrožale zdravje. Do jutri bo vpliv počasi izzvenel. Dim je bil lepo viden na spletnih kamerah. Na primer s Kanina in Kredarice, kjer se vidi, da je bilo nebo pod vrhovi motno, nad vrhovi pa je nebo ostalo modro. pic.twitter.com/yvWQGAwoQB — ARSO vreme (@meteoSI) June 12, 2025

Požari v Kanadi še vedno pustošijo po gozdovih. Letos je zgorelo že več kot 2,6 milijona hektarjev gozda, s čimer je močno preseženo povprečje zadnjih let.