Razmere se ne umirjajo: dim iz Kanade je dosegel Evropo #video

V osrednji in zahodni Kanadi, kjer divja več kot 200 gozdnih požarov, se razmere še vedno niso umirile. Več kot polovica požarov je ušla izpod nadzora, saj je dostop do njih izredno otežen, zaradi česar so že evakuirali okoli 30 tisoč prebivalcev. Dim požarov je že pred dnevi dosegel Združene države Amerike in tudi Evropo. Bojijo se, da se bodo požari zaradi vetra in suhega vremena še širili, celino pa lahko doseže še več oblakov dima.

Razmere se v kanadskih provincah Manitoba in Saskatchewan, kjer so izbruhnili obsežni gozdni požari, še vedno niso umirile. Oblaki dima so že dosegli Evropo in podobno stanje bo tudi danes, so napovedali na profilu Neurje.si na Facebooku.

Vojska na pomoč z letali

Kanadska vojska je v ponedeljek uporabila letala za evakuacijo pripadnikov oddaljene avtohtone skupine, saj so se požari v naravi širili proti vzhodu, iz regije Prairies v najbolj naseljeno provinco v državi Ontario.

Požari so v zadnjih tednih divjali po gozdnatih delih prostranih prerij, zaradi česar je moralo več kot 30 tisoč ljudi v Alberti, Saskatchewanu in Manitobi zapustiti svoje domove. V zadnjih dveh provincah so razglasili izredne razmere.

Evakuacija mesta Sandy Lake, izolirane skupnosti približno 600 kilometrov severno od Thunder Baya, kjer ni cestnega dostopa, velja za doslej največjo evakuacijo v Ontariu. Foto: Reuters

Trenutno požari divjajo v redko poseljenem severozahodnem delu province in za zdaj niso ogrozili gosto poseljenega juga, ki vključuje Toronto in predmestja, kjer živi približno sedem milijonov ljudi. Do ponedeljka opoldne so z vojaškimi letali Hercules evakuirali tretjino od tri tisoč prebivalcev mesta.

"Razmere se hitro slabšajo"

"Pripravljeni smo mobilizirati vse potrebne vire za varnost Kanadčanov," je na družbenem omrežju X objavil premier Mark Carney, ki je že v nedeljo pozno zvečer po srečanju z visokimi uradniki v Ottawi napovedal aktivacijo vojske.

V nedeljo je bilo v Kanadi aktivnih 227 gozdnih požarov, vključno s približno 20 v Ontariu.

Požari so letos uničili že približno 3,1 milijona hektarjev gozdov, v več majhnih mestih je uničenih na stotine stavb. Foto: Reuters

Fotografije prikazujejo opustošene pokrajine, za katerimi so ostali zidovi ognja in veliki oblaki dima. Požari so poslabšali kakovost zraka v delih Kanade in Združenih držav Amerike, dim, ki bi lahko bil nevaren tudi za zdravje, pa je pred dnevi že dosegel tudi Evropo.

Podnebne spremembe so povečale vpliv ekstremnih vremenskih dogodkov v Kanadi, ki si še vedno ni opomogla od obsežnih požarov poleti 2023, ko je zgorelo 15 milijonov hektarjev gozdov. Foto: Reuters

Za večino požarov, ki še divjajo, naj bi bil kriv človek s slabo pogašenimi tabornimi ognji ali vožnjo z vozili po izjemno suhih območjih.

Požari v Kanadi še ogrožajo mesta in prebivalce. Foto: Reuters