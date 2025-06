Na deponiji odpadkov v Spodnjem Starem Gradu na območju Krškega je ponoči zagorelo. Požar so gasilci omejili in nadaljujejo aktivnosti, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Na požarišču ostaja požarna straža, so na omrežju Facebook zapisali v PGD Leskovec pri Krškem.

Kot so dodali, so požar skupaj z gasilci Poklicne gasilske enote Krško ter prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Krško, Dolenja vas in Zdole uspešno lokalizirali. V dom pa so se vrnili ob 5. uri zjutraj.

Na novomeški policijski upravi so ob tem pojasnili, da bodo policisti in kriminalisti lahko ugotavljali vzrok za požar in druge okoliščine, ko bodo razmere to omogočale. Z ugotovitvami bodo po končani preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so še zapisali.