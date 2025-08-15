Manjše neznanke v slovenskem taboru

Pred slovensko reprezentanco je danes tretja izmed šestih pripravljalnih tekem na evropsko prvenstvo. Slovenci se bodo v kraju Šiauliu ob 18.30 po slovenskem času najprej pomerili z Litvo, nato jih v soboto v Rigi čaka še obračun z Latvijo. Selektor Aleksander Sekulić je na Baltik popeljal vseh 14 košarkarjev, nekaj jih ma manjše težave s poškodbami, povsem jasen ni niti status Luke Dončića, ki naj bi po besedah strokovnega štaba najverjetneje zaigral le na eni izmed dveh naslednjih pripravljalnih tekem.

Slovenski košarkarji so v četrtek z ljubljanskega letališča odpotovali v Rigo, nato pa v dobrih sto kilometrov oddaljeni Šiauliu, kjer jih danes čaka obračun z Litvo. Za razliko od zadnjega potovanja v Nemčijo je selektor Aleksander Sekulić na pot vzel vseh 14 izbrancev, na katere še računa v pripravah na evropsko prvenstvo. Na tuje sta tako odpotovala tudi Edo Murić in Luka Dončić, ki sta gostovanje v Nemčiji izpustila. "Edo je imel težave in je preventivno ostal v Ljubljani, kjer je individualno treniral. Na drugi strani se je Luka pozno priključil izbrani vrsti in je treba paziti na število odigranih minut na tekmah, zato smo izkoristili priložnost, da smo stestirali še nekatere druge fante, kar je bilo, mislim, zelo pozitivno," je dejal Sekulić.

Slovenci so prejšnji teden dvakrat izgubili z Nemčijo, najprej v Stožicah (89:103), nato pa v nedeljo še Manheimu (70:80), kjer pa so Slovenci pustili veliko boljši vtis. Zatem so se vrnili v Ljubljano, pred tem pa se je selektor Sekulić zahvalil še Žigi Daneuu in Zoranu Dragiću. Sploh slovo zadnjega je razburkalo javnost in dogajanje okoli izbrane vrste, ki pa je zdaj povsem osredotočena na svojo naslednjo nalogo.

Klemen Prepelič je imel manjše težave z manjšim zvinom gležnja. Foto: Filip Barbalić

V izbrani vrsti imajo sicer nekaj težav z manjšimi poškodbami, Mark Padjen jo je sicer po udarcu v koleno na nedeljski tekmi dobro odnesel, nekaj manjših težav imata še Martin Krampelj in Klemen Prepelič, a nič dramatičnega. Pred odhodom na Baltik je sicer selektor Sekulić še dodal, da se strokovni štab nagiba k odločitvi, da bo prvi zvezdnik Dončić zaigral le na eni izmed tekem z Latvijo in Litvo, a tisto v polnem zanosu in z visoko minutažo.

"Zadržati moramo skok iz druge tekme z Nemčijo, ko smo bili na koncu le za skok slabši od tekmeca, hkrati pa izboljšati stvari, ki so slabše. Res se že ponavljam, a res bo pomembno, kako bomo skakali oz. zapirali prostor pod obročema. Če smo manjši, pa moramo biti hitrejši, kar je sicer stereotip, a je na koncu res. Tudi proti Nemčiji, ko smo na drugi tekmi predvsem v tretji četrtini igrali hitrejšo igro, na trenutke tudi ne s tako postavljenim napadom, so se pozicije odpirale kar same. V tem slogu moramo nadaljevati. Vsi smo zelo motivirani, vsi smo lačni pokazati, da znamo igrati košarko," je pred srečanjem opozoril Aleksej Nikolić.

Foto: Guliverimage

"Pri takih ekipah je najlažje gradnjo igre začeti v obrambi in to tudi počnemo. Igrati moramo hitro, od tu pa graditi napad. Pod obročema želim, da obdržimo raven skoka, kot smo ga imeli na drugi tekmi z Nemčijo, ko smo bili v tej prvini v določenih delih tekme tudi boljši od svetovnih prvakov," pa je o pričakovanjih pred tekmama z Latvijo in Litvo dejal Aleksander Sekulič.

Slovenija in Litva že stari znanki

Slovenija je z Litvo do danes odigrala 22 medsebojnih tekem, dobila jih je osem, vključno z zadnjo, ki sta jo ekipi odigrali lani junija v Ljubljani v pripravah na kvalifikacije za olimpijske igre. Pred tem je bila v Vilni boljša domača zasedba. Na uradni tekmi pa sta se reprezentanci nazadnje pomerili septembra 2023 na svetovnem prvenstvu v Manili, ko je bila na razigravanju od petega do osmega mesta boljša Litva, medtem ko je na EuroBasketu 2022 v prvem delu slavila slovenska izbrana vrsta.

Litva je v pripravah na EuroBasket do zdaj odigrala štiri pripravljalne tekme, vse štiri je tudi dobila. Na prvi je bila z 89:69 boljša od Estonije, nato je bila boljša od Turčije (91:70), zatem je zanesljivo premagala še Gruzijo (77:54). V četrtek se je Litva pomerila še z Latvijo, ki bo sobotni tekmec Slovenije, in po pravi drami ter podaljšku v Rigi slavila s 109:105.

Jonas Valančiunas Foto: FIBA

Litva, ena od evropskih košarkarskih velesil in trikratna evropska prvakinja, bo 14. zapored, skupno pa 16. nastopila na evropskem prvenstvu. Litovci sicer že od leta 2015 čakajo na odličje na evropskih prvenstvih, letos pa v svoji zasedbi pogrešajo člana Sacramenta Domantasa Sabonisa, ki je sodelovanje odpovedal zaradi pričakovanja rojstva otroka, še večja pozornost pa je tako na novopečenem članu Denver Nuggets, Jonasu Valančiunasu, ki je v zadnjih dveh izdajah Eurobasketa v povprečju dosegal dvojni dvojček. Selektor Rimas Kurtinaitis v pripravah računa na 15 košarkarjev.

Slovenci odštevajo dneve do začetka EuroBasketa

Slovenijo po koncu tega tedna in vrnitvi z Baltika čaka še domače srečanje z Veliko Britanijo, ki bo v Stožicah 19. avgusta. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta. Zatem Slovence čaka pot na veliko tekmovanje. Na 42. evropskem prvenstvu bo Slovenija prvi del igrala v poljskih Katovicah. Prvo tekmo bo 28. avgusta (20.30) igrala proti gostiteljici Poljski.

Pripravljalna tekma na EuroBasket Petek, 15. avgust, Šiauliu:

18.30 Litva – Slovenija Širši seznam Slovenije: Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka. Širši seznam Litve: Eimantas Bendzius, Laurynas Birutis, Marek Blaževič, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevičius, Mantas Rubstavičius, Ignas Sargiunas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valančiunas, Arnas Velička, Kristupas Zemaitis.

Preberite še: