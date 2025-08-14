19-letni slovenski košarkar Mark Padjen je eden tistih, ki so z obema rokama zagrabili ponujeno priložnost v letošnjih pripravah na evropsko prvenstvo. 196 centimetrov visoki organizator igre je bil eden od motorjev ekipe do 19 let, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila zgodovinsko bronasto odličje, zdaj pa je dobro pripravljenost prenesel še nekaj stopnic višje.

Ko je Mark Padjen v tretji četrtini nedeljske tekme proti Nemčiji po prejetem udarcu v koleno odšepal z igrišča, se je marsikdo ustrašil, da je njegovega reprezentančnega poletja konec. A na srečo je bil 19-letni organizator igre brez posledic in se je po vrnitvi v Slovenijo izbrani vrsti normalno pridružil ob nadaljevanju priprav na evropsko prvenstvo.

"Načeloma je vse v redu, prišlo je do malce neugodnega udarca. Zdravniki so me pregledali, fizioterapevti so dejali, da je vse v redu, počutim se dobro, tako da sem načeloma nazaj v pogonu. Če fizično ne bi bil pripravljen, seveda ne bi bil zraven, na srečo pa se to ni zgodilo. V tistem trenutku sem se ustrašil, ker kolena so le kolena, a bolečina je potem začela popuščati, tako da sem tudi sam pri sebi kmalu vedel, da ni nič hujšega," si je oddahnil 19-letni Padjen.

Padjen in Žak Smrekar sta letos z izbrano vrsto do 19 let osvojila bron na svetovnem prvenstvu. Foto: Aleš Fevžer

Izkoristil zaupanje selektorja

Ob nedeljskem porazu je na parketu preživel skoraj 11 minut, če ne bi prišlo do težav s kolenom, bi bila ta minutaža zagotovo še višja, zaupanje selektorja Sekulića pa je dodobra in brez strahu izkoristil, čeprav so na drugi strani stali svetovni prvaki Nemci. "Igrati proti takšni ekipi je najlažja stvar na svetu, ker konec koncev nimaš česa izgubiti. To so res kvalitetni igralci z izjemnim selektorjem. Tako kot nam je rekel selektor, greš in se vržeš na nos. Imel sem oziroma imam super soigralce, ki so mi pomagali, mi dajali nasvete in me dvignili, tudi ko je morda prišel slab trenutek," je dejal.

Tako je Padjen zdaj že povsem blizu uvrstitve v dvanajsterico za letošnji EuroBasket in svoje prvo veliko tekmovanje v članski vrsti. Na pripravah se mudi 14 košarkarjev, odpadla bosta še dva. "Na nek način je s temi rezi enako kot v mlajših kategorijah, le da je tukaj zdaj res 19 izjemno kvalitetnih košarkarjev. Veš, da moraš vsak trening in vsako priložnost, ki jo imaš, maksimalno izkoristiti, da nisi ti naslednji, ki gre. Pozna se manko vsakega, ki gre domov, na koncu pa tudi za selektorja to ni enostavna odločitev," je dejal Padjen, ki je sicer novembra debitiral za člansko izbrano vrsto v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Na nedeljski tekmi je izkoristil ponujeno priložnost. Foto: Guliverimage

Igranje z Dončićem uresničitev sanj

Mlademu košarkarju se oči še posebej zasvetijo ob omembi Luke Dončića, ki je zdaj dober teden z izbrano vrsto. "To je …," je za trenutek brez besed ostal Padjen. "Pričakuješ nekaj, ko pa pride, pa vidiš, da je še trikrat boljši, kot si mislil. Vsi vemo, da je Luka najverjetneje najboljši košarkar na svetu, z njim je res lepo igrati. Ne vem, ostanem kar malce brez besed, res je izjemen kapetan. Zelo je pripravljen pomagati, daje male nasvete, tudi celotno ekipo drži skupaj, kar je ogromna dodana vrednost tudi zunaj parketa. Res si vzame čas in vsakomur da nasvet in postavi smernice," je očaran član Ilirije, ki se je hitro vključil v kolesje članske izbrane vrste.

"Nekaj dni je bilo malce nervoze in negotovosti, a so fantje res super in so nas lepo sprejeli, vsem nam mlajšim so nam tudi precej olajšali vključitev v za nas nov proces. Vedno so nam na voljo, če ne drugače, pa s kakšnimi zbadljivkami in šalami (smeh, op. p.). Igrati na evropskem prvenstvu, da bi dobil takšno zaupanje, bi mi pomenilo vse. To je izkušnja, ki jo pri 19 letih doživi le redkokdo. Spoznaš ta pritisk, igraš proti močnim ekipam, hkrati pa vidiš, kako na takšnih tekmovanjih reagirajo izkušeni košarkarji v ekipi. Bomo videli," je o morebitni uvrstitvi v zasedbo za evropsko prvenstvo še dodal Padjen.

Foto: Filip Barbalić

Jeseni Ilirija, zdaj reprezentanca

Na klubski ravni pred začetkom poletja je bil Padjen že na vhodnih vratih lige NCAA, a si je premislil in podaljšal zvestobo Iliriji. "Z ligo NCAA se zdaj nekako spogledujejo vsi, ki so trenutno primerni zanjo. Želel sem si ostati pri Iliriji in stopiti še korak višje ter se še dokazati v domačem klubu, preden odidem v tujino," je pojasnil.

19-letnik je zdaj povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto, ki jo že danes čaka pot na Baltik. V petek ob 18. uri po slovenskem času se bodo Slovenci pomerili z Litvo, v soboto pa še z Latvijo. "To sta dve zelo kvalitetni reprezentanci, ki zagotovo kotirata proti vrhu prvenstva. Če bom dobil priložnost, bom skušal vnesti dodatno energijo, predvsem pa je pomembno, tako, kot pravi selektor, da dvigujemo naš nivo pripravljenosti in ritem iz tekme v tekmo," je še sklenil Padjen.

