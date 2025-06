Drama sredi Pacifika: zagorela ladja z električnimi avtomobili

Dim so opazili z ene od palub ladje Morning Midas, kjer je bilo okoli 800 električnih vozil. Posadka je takoj začela gasiti požar, a ga niso mogli obvladati.

Ameriška obalna straža je evakuirala vseh 22 članov posadke in jih premestila na bližnjo trgovsko ladjo. Pred tem so navedli, da proti ladji pošiljajo zračne in pomorske ekipe, saj se posadka aktivno bori z ognjem.

Smoke was first seen coming from a deck on the Morning Midas that was carrying electric vehicles, the ship’s manager Zodiac Maritime said in a statement. It has about 800 EVs on board. https://t.co/VqRTungNsr pic.twitter.com/0I29u0QhKG